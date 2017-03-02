02.03.2017 13:42:27

GTB heyeti, dubai'de türk iş konseyi seminerine katıldı

Dubai'de temaslarda bulunan Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) heyeti, Türk İş Konseyi tarafından Türk işadamlarına yönelik düzenlenen 'Dubai'de iş fırsatları' konulu seminere katıldı.

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Dubai'de temaslarda bulunan Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) heyeti, Türk İş Konseyi tarafından Türk işadamlarına yönelik düzenlenen 'Dubai'de iş fırsatları' konulu seminere katıldı.Dubai'de gerçekleştirilen GULFOOD 2017 Gıda ve Gıda Teknolojileri fuarına katılan GTB meclis üyeleri ve üyelerinden oluşan 60 kişilik iş adamı heyeti, Dubai'de sürdürdüğü ticari işbirliği görüşmelerine devam ediyor.KOSGEB ve Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Baharat ve Bulgur-Bakliyat sektör grubu UR-GE projeleriyle Dubai'de bulunan GTB heyeti, son olarak Türk İş Konseyi tarafından Türk iş adamlarına yönelik düzenlenen 'Dubai'de İş Fırsatları' konulu seminere katıldı. Dubai Türk Ticaret Merkezinde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Türk İş Konseyi Başkanı Hakan Bahçeci, katılımcılara Dubai'de öne çıkan ticari faaliyetler hakkında bilgiler verdi.Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticari başkentinin Dubai olduğunu vurgulayan Bahçeci, emirlikte gıda ticaretinin genelde temel gıda, tahıl, süt ürünleri ve sebze- meyve üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Bahçeci, iklim şartları ve su kaynaklarının az olmasından dolayı Dubai'de işlenmiş gıdaya talebin fazla olduğunu ve gelecekte bu talebin daha da artacağını dile getirdi.Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Hasan Önal ise seminerde yaptığı konuşmada, Dubai'de yatırımcılara sağlanan iş olanakları, ticarette karşılaşılabilecek fırsatlar ve ülke ekonomisinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında açıklamalar yaptı.Dubai gıda sektöründe helal gıda sertifikasının önemine değinen Önal, helal gıda sertifikasının ticari rekabette büyük avantajlar sağladığını vurguladı. GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Özmen ise Gaziantep gıda sanayi hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.Özmen, Dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilen Dubai'yi, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına açılan kapı olarak gördüklerini ifade etti.