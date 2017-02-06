06.02.2017 18:08:02

GSO ve Nakliyeciler Odasın'dan GTO yönetim kuruluna ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Nakliyeciler Odası Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Nakliyeciler Odası Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.GTO Yönetim Kurulu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, ve GSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gaziantep Nakliyeciler Odası Başkanı Zafer Aydıngüler ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu heyetleri kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep için ortak aklın önemine dikkat çekti.İki Oda temsilcilerinin Gaziantep'in gelecek perspektifi hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ziyarette GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu,"Şehrimizin geleceği için meslek kuruluşları işbirliği içinde olmalıyız. GGaziantep'i birlikten doğacak gücü arkamıza alarak hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Gaziantep gibi stratejik bir konumda bulunan şehrimiz sahip olduğu ticaret ve üretim kültürü ile bulunduğu coğrafyanın yeniden inşasında önemli roller üstlenecektir. Her platformda sergilediğimiz birlikteliğimiz bu rolü icra etmek için de göstermeye hazırız" dedi."Gaziantep iş dünyasını birlikte Suriye'nin inşasına hazırlamalıyız"GTO Yönetim Kurulu'na başarı dileklerinde bulunarak tebriklerini ileten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep iş dünyasını ticaret ve sanayi odası olarak birlikte Suriye'nin yeniden inşasına hazırlamak gerektiğine vurgu yaptı. Gaziantep'in özellikle müteahhitlik işlerinde önemli görevler üstleneceğinin altını çizen Konukoğlu, "Gaziantep iş dünyasının potansiyelini yakın zamanda normale dönecek olan Ortadoğu coğrafyasına hazırlamalıyız. Suriye başta olmak üzere bölgenin yeniden inşasında özellikle müteahhitlerimize büyük görev düşecek. İki oda işbirliği için de bu sürece hazırlanmalıyız" şeklinde konuştu.GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu da Gaziantep birlik ve beraberlik kültürünü çok önemsediğini belirterek, bu kültür ile kentimizi her alanda daha büyük başarılara taşınması gerektiğini dile getirdi.GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ise elbirliği ile çalışılırsa Gaziantep'in daha iyi yerlere geleceğini belirterek, "En iyi şekilde işimizi yaparak yolumuza devam etmeliyiz ve bu yolda ortak akıl ile şehre değer katmalıyız" ifadesini kullandı."Lojistik Köy Projenizi önemsiyoruz"Zafer Aydıngüler Başkanlığındaki Nakliyeciler Odası heyetinin GTO'ya yaptığı ziyarette GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu Lojistik Köy projesi ile ilgili heyete bilgi verdi.Lojistik Köy Projesini önemsediğini belirten Nakliyeciler Odası Başkanı Zafer Aydıngüler ise, "Meslek Kuruluşlarının yaptıkları işler kişisel değil şehrin geleceğine yatırımdır. Bu bağlamda projenizi önemsiyoruz. Gaziantep için birlikte özel projelerin altına imza atmaya, işbirliklerine hazırız" diye konuştu.