24.02.2017 18:37:28

GSO'da İstihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın katılımlarıyla, 'İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

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Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın katılımlarıyla, "İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.Türkiye'nin sanayide öncü odalarından biri olan Gaziantep sanayi Odası'nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden, SGK Başkanı Bağlı, "SGK verileri açıklandığında hemen Gaziantep'in verilerine bakıyoruz. Eğer veriler yukarı doğru gidiyorsa Türkiye ekonomisi iyiye, rakamlar aşağı doğru gidiyorsa ekonomi kötüye gidiyordur, şeklinde değerlendirme yapıyoruz" dedi. Bağlı, Gaziantep sanayide en başarılı illerimizden birisi konumunda olduğunu ifade ederek, başarılı çalışmalarından dolayı sanayicileri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında işverenlerin sistemle ilgili taleplerini, sorunlarını ve şikayetlerini dinleyerek çözüm üretmeye gayret ettiklerini dile getiren Bağlı, "Gaziantep ziyaretimizde işverenlerimiz genellikle denetim bazda sıkıntılarının olduğunu belirttiler. Bu kapsamda önümüzde bürokratik engelleri kaldırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.İstihdamı arttırmak için işverenlerin mutlaka teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bağlı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu çalışma hayatında Milli Seferberlik Kampanyası başlattı. Bu kapsamda illerimizde bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Yanımızdaki yetkili arkadaşlarla işverenlerimize sistemle ilgili bilgiler veriyoruz. Milli Seferberlik kapsamında işsizlikle mücadele için Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu bu yıl için bizlere hedef koydu. Hedefimiz 1,5 milyon vatandaşa iş bulmak. Bu rakamı önümüzdeki günlerde 2 milyona çıkaratabiliriz. Bunu da ancak işverenlerimizin desteği ile çözebiliriz. Bunun içinde işverenlerimizi teşvik etmemiz lazım. İşverenlerin önündeki engelleri kaldırarak başarabiliriz. Çalışmalarımızı bu yönde yapmaya gayret edeceğiz. Bütün amacımız vatandaşlarımızın refah düzeyini arttırmaktır" şeklinde konuştu.Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, İŞKUR öncülüğünde başlatılan "Artı İstihdam" programını da önemsediklerini anlatan Bağlı, "Bu bağlamda 2016 yılında iş verenlerin istihdam ettiği işçilere artı olarak 2017 yılında istihdam ettiği her bir işçi için 773 lira, yani sigorta primlerinin tamamı İŞKUR tarafından karşılanacak. Bu iş gücü piyasasına ve işverenlerimize verilen muazzam bir destek. Bu desteği işverenlere, işçilere ve işsizlere çok iyi anlatmalıyız" dedi. Toplantının işverenler için çok faydalı olduğunu belirten GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ise, "Hükümetimizin sanayi ve istihdam alanında yaptığı çalışmalar gerçekten takdire şayandır. Bunları sanayiciler olarak çok önemsiyoruz ve bunların uzun vadede olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.Ülke olarak olağanüstü bir dönemden geçildiğini kaydeden Topçuoğlu, "15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Ayrıca etrafımızda yaşanan olumsuz bir durum var. Bütün bunlara rağmen gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize düşen üretim ve istihdamı daha yukarılara çıkartmaktır" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından SGK Başkanı Bağlı katılımcıların sorularını cevapladı.Toplantıda, SGK Daire Başkanları Ahmet Yetim, Mürsel Baki, İŞKUR Daire Başkanı Mürsel Baki, GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, İŞKUR İl Müdürü Sıraç Ekin, SGK Kilis İl Müdürü Abdulakdir Akkaş, ile GSO Başkan Yardımcıları Adnan Ünverdi, Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.