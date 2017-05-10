10.05.2017 14:33:10

Grohe AG'den satın alma duyurusu

Grohe AG, Grome ortak girişiminin tamamını satın aldığını duyurdu.

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Grohe AG, Grome ortak girişiminin tamamını satın aldığını duyurdu.Dünyanın en büyük sıhhi tesisat ürünleri tedarikçilerinden Grohe AG, Grome Marketing (Kıbrıs) Limited (Grome) adlı ortak girişimin diğer yüzde 50'lik kısmını Mesma Holdings Ltd.'den satın aldığını duyurdu. Satın alma ile, Grome'nin tüm mülkiyet ve kontrolü Grohe'ye geçecek. Duyuruya göre Grohe bundan böyle Grome'nin tek sahibi olarak, bu konumları daha da ileri taşıyarak aralarında yeni ürün kategori ve teknolojilerinin hayata geçirilmesinin de bulunduğu birçok şekilde şirketin büyümesinde yeni aşamaya girmeyi amaçlıyor.