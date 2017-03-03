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Grizuda ölen 263 madenci dualarla anıldı
03.03.2017 12:38:00

Grizuda ölen 263 madenci dualarla anıldı

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi facianın 25. yıldönümünde törenle anıldı.

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi facianın 25. yıldönümünde törenle anıldı.

Facianın meydana geldiği Kozlu Müessesesinde Uzunmehmet kuyu başında düzenlenen anma törenine Vali Yardımcısı Vekili ve Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile maden şehitlerinin aileleri ve maden işçileri katıldı.

"Türkiye'nin, Zonguldak'a her zamankinden daha çok ihtiyacı var"

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, grizu şehitlerinin 25. yıldönümünde yaptığı konuşmada Türkiye'nin Zonguldak'a daha çok ihtiyacı olduğunu vurguladı. Demirci, "Burada, bundan tam 25 yıl önce meydana gelen büyük bir grizu faciasında 263 arkadaşımızı kaybettik. 170 yılı bulan madencilik tarihimizin en acı günüdür. Allah bir daha yaşatmasın. Yine burada 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı alanda meydana gelen kazada da 8 arkadaşımızı kaybettik. Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha rahmet, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Madencilik, dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Bunu en iyi bizler biliyoruz. Biz, yerin yüzlerce metre altında doğayla kavga ediyoruz. Taşkömürünü yeryüzüne çıkartarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Elbette ki bu kavgada zaman zaman yenik düştüğümüz oluyor, canımız yanıyor. Dünyada ve ülkemizin başka bölgelerinde madenci kardeşlerimizin yaşadıklarından ve bu bölgede kendi yaşadıklarımızdan dersler çıkarıyor, daha sağlıklı koşullarda, daha verimli çalışmanın yollarını arıyoruz. Maden şehidi ailelerimizin, Soma ve Ermenek şehitlerinin ailelerine tanınan haklardan yararlanmaları için verdiğimiz mücadele devam ediyor. Bugün gerek dünyada, gerekse ülkemizdeki ekonomik daralma nedeniyle gözler yeniden kendi doğal kaynaklarımıza döndü. Bugün Türkiye'nin, Zonguldak'a her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Türkiye'nin kömüre ihtiyacı var ve dışarıdan almak için yılda 4-5 milyar dolar harcayacak lüksümüz yok. Üretmek zorundayız. Kömür burada var. Ama yeterince üretemiyoruz. Çünkü işçi açıklarımız var. Bu işçi açıkları aynı zamanda iş güvenliği riskimizi de artırdı" dedi.

"Madencilik, iş kazalarında ilk sırada"

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sevgili işçi kardeşlerim, 25 yıl önce bugün yaşanan kazada hayatını kaybeden 263 madenci şehidimizi anmak için toplandık. Başta bu 263 şehidimizi olmak üzere bugüne kadar iş kazalarında hayatını kaybeden tüm madencilerimizi rahmetle anıyoruz. Havza madencileri olarak hepimiz en az bir yakınını şehit vermiştir bir avuç kömür uğruna. Madencilik çok zor, meşakkatli ve bir o kadar da riskli bir sektördür. Madencilik dünyada ve ülkemizde iş kazaları sıralamasında maalesef ilk sıralarda yer alır. Sizler evinizden, eşinizden ayrılırken helalleşerek ayrılıyorsunuz. Yeraltından çıkan madencilere geçmiş olsun diyoruz. Başka mesleklerde bu hassasiyet yoktur. Bunlar madenciliğe özgüdür. Kurum olarak iş kazalarını önlemek, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında tüm tedbirleri almak için üzerimize düşenleri titizlikle yapıyoruz. Bu uğurda hiçbir masraftan kaçınmayız. Ülkemizde bu konuda en iyi biziz, bunu bilmenizi isterim. Ancak ne kadar yatırım yaparsanız yapın iş güvenliği bir kültürdür, bu kültürü hep beraber yerleştirmeliyiz. Ne yaparsanız yapın, her şey eninde sonunda insanda bitiyor. Bu acıların bir daha yaşanmamasını Allah'tan diliyorum."

"Ülkemizin sanayisinin hammaddesini temin ediyorsunuz"

Zonguldak Vali Yardımcısı ve Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya da grizu şehitlerini anma töreninde yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Madencilik sektörü gerçekten dünyada hiç şüphesiz en zor iş alanlarından birisidir. Sizler yerin yüzlerce metre altında, ailesinin nafakasını, ülkemizin sanayileşmesindeki hammaddesini temin ediyorsunuz. Bu sizler için bir gurur ve onur vesilesidir. Tüm siyasi ve iktisadi, yani gelir- gider, zarar-kar hesaplarının ötesinde bir husus var. Bu da iş güvenliğidir. İş güvenliği konusunda ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi elbette her geçen yıl daha güzel ve önemli adımlar atılıyor. Az önce çok kıymetli genel başkanımız ve genel müdürümüzün de söylediği gibi iş güvenliği konusu mutlaka işçinin kendisinde başlıyor ve bitiyor. Yani işçi kardeşlerimiz iş güvenliği noktasında gereken tedbirleri ziyadesiyle almak duruda. Az önce söylendiği üzere tonlarca kömür bir damla kanın yerini asla ve asla tutmaz. Ben bu duygularla 25 yıl önce, dile kolay tam çeyrek asır olmuş Kozlu ilçemizde hayatını kaybeden madencilerimizi ve havzamızda meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybetmiş tüm madencilerimizi ve ülkemizde yaşanan iş kazalarında, terör saldırılarında yaşamını yitiren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Program, yapılan dualar ile son buldu.
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