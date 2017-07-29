29.07.2017 13:10:14

Gri listedeki terörist teslim oldu

Geri listede ye alan terörist, Siir'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

TSK bilgilendirmesine göre, Siirt'in Pervari ilçesinde gri listede arananlar arasında yer alan bir teröristin, PKK'dan kaçarak silah ve teçhizatı ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

ÇOK SAYIDA TEÇHİZAT ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki ayrı mağara içerisinde, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet mühimmatı, bir adet Biksi makineli tüfek ve 5.000 adet Biksi fişeği ele geçirildi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 12 ayrı sığınak içerisinde, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 85 adet fişeği, 91 adet Biksi makinalı tüfek fişeği, dört adet el yapımı patlayıcı, 190 kg amonyum nitrat, iki ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında; bir bidon ve dört mutfak tüpü içine amonyum nitrat konarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Muş Şenyayla'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de bombalı araç saldırısında kullanılacağı tespit edilen bir araç imha edildi.