16.07.2017 16:18:32

Gri listede yer alan PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice kırsalında icra edilen hava harekatı sonucu gri listede yer alan sözde Kendal alan sorumlusu örgüt mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, Diyarbakır Lice kırsalında 12 Temmuz 2017'de icra edilen hava harekatı sonucu ölü olarak ele geçirilen örgüt mensubu 4 PKK'lıdan birisinin arananlar gri listesinde yer alan sözde Kendal alan sorumlusu olduğunu açıkladı.

Tunceli Pülümür'de keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti icra eden güvenlik güçleri ile örgüt mensubu bir grup PKK'lı arasında çıkan çatışmada da bir PKK'lının silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.