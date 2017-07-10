10.07.2017 18:37:22

Gri listede aranan PKK'lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığının 'Aranan Terörist' listesinin gri kategorisinde yer alan PKK'lı, Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK Besta cephesi Hareketli Takım Komutanı Resul Guyi (K) Orhan BİLEN, 09 Temmuz 2017 tarihinde saat 20.50 sularında silahsız, teçhizatsız ve sivil kıyafetli olarak Doğan Ana Üs Bölgesine teslim oldu.

Teslim olan PKK'lı ve operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siirt 3'üncü Komdando Tugay Komutanlığı, Şırnak/Çakırsöğüt Jandarma Komdando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Siirt ili Pervari ilçesi, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren devam eden “Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan PEKER-01 Operasyonu”nda, operasyon bölgesinde teslim olan teröristlerden etkilenen ve bölgeden kaçarak en yakın askerî birliğe yönelen “Sözde” Besta cephesi Hareketli Takım Komutanı Resul Guyi (K) Orhan BİLEN, 09 Temmuz 2017 tarihinde saat 20.50 sularında silahsız, teçhizatsız ve sivil kıyafetli olarak 23'üncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığının konuşlu olduğu Doğan Ana Üs Bölgesine teslim olmuştur.

RADYODAN DİNLEYİP TESLİM OLDU

Teslim olan terörist ilk ifadelerinde; geçtiğimiz günlerde Yazlıca (Herekol) Dağı operasyonunda teslim olan teröristlere yönelik haberleri radyodan dinlediğini, bunlardan etkilendiğini, güvenlik kuvvetlerinin teslim olan teröristleri öldürdüğüne yönelik propagandasının artık öneminin ve inandırıcılığının kalmadığını ifade ederek devletin şefkatine sığındığını ve örgütün zulmünden kaçtığını beyan etmiştir. Operasyonda bugüne kadar toplam; 11'i sağ, 14'ü ölü olmak üzere toplam 25 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. (Operasyonlar kapsamında bölgede teslim olan terörist sayısı 11 olmuştur.) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede kararlılıkla devam ettirilen operasyonlar neticesini vermeye başlamıştır. Bölücü terör örgütü tarafından kendi başına çaresiz bir halde dağlarda, mağaralarda bırakılan teröristlerin ikmal yolları da kesilmiş ve aralıksız devam ettirilen operasyon ve kontrollerle hareket dahi edemez duruma getirilmişlerdir. Artık hiçbir şey elde edemeyeceğini ve kaçınılmaz sonlarının sadece ölüm olduğunu anlayan terör örgütü mensupları birer birer teslim olmaya başlamışlardır. Teslim olan teröristlere işlemiş oldukları suç her ne olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve asil personeli tarafından ilk andan itibaren gösterilen tutum ve davranışlar da teröristlerin korkmadan devlete sığınmalarında etken rol almaktadır. Müteakip dönemde de bölücü örgütün nasıl bir çıkmaz içinde olduğunu ve bölge halkının kanını nasıl umarsız bir şekilde içmeye devam ettiğini gören örgüt üyelerinin gerçeği görerek kendilerini devletin şefkatli kollarına bırakmaya devam edecekleri değerlendirilmektedir."