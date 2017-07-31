31.07.2017 21:07:12

Grev İzmir ulaşımını vurdu

İzmir'de şehir içi trafiğin yükünü alan vapur ve feribotların grev nedeniyle 20 gündür çalışmaması vatandaşları mağdur etmesinin yanı sıra ulaşımı da felç etti.



İzmir Körfezi'nde yolcu ve arabalı vapur hizmeti veren Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ şirketinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci defa masaya oturan taraflar yine uzlaşmaya varamadı.



TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI



Bugün 20. gününe giren grevin devam etmesi ile vatandaşlar mağduriyet yaşarken, İzmir ulaşımı da bazı noktalarda durma noktasına geldi. Bazı vatandaşlar belediye otobüslerini kullanmayı tercih ederken, bazıları da kendi araçları ile trafiğe çıkınca kentteki trafik yoğunluğu arttı.



"İNŞALLAH SONUCA ULAŞIR VE HALKIN ÇİLESİ BİTER"



66 yıllık sendika tarihinde ilk defa greve gidildiğini ve haklarını alana kadar devam edeceklerini belirten Türkiye Denizciler Sendikası Mali Sekreteri Selim Çilli, "Görüşmemiz oldu, biz iki adım gittik onlar bir adım geldi. Bir adım daha atmalarını bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin diğerlerine tanıdığı sosyal hakları İZDENİZ çalışanlarına da tanımasını kendilerine ilettik. Biz buradayız, görüşmeye de açığız. İzmirliler bu işin bizim uzattığımızı düşünmesin, bu hak arama grevi. Kesinlikle halkımızı mağdur etmek değil, bu anlamda İzmir halkından özür diliyoruz. Biz denizin ne olduğunu çok anlatmaya çalıştık. Onlar da zamanla anladılar. Bu gemilerin çok pahalı olduğunu söylemiştik ve biz bunu anlatmaya çalıştık. Eşdeğer şirketlerde olan ücret talebimiz var, başka herhangi bir talebimiz yok. İnşallah tatlılıkla iyi bir şekilde sonuca ulaşır, halkın çilesi biter ve gemilerimiz tekrar denizde yüzer" dedi.



"YÜZDE 15 TALEBİMİZİ İLETTİK"



Büyükşehir belediye yetkilileri ile yaptıkları son görüşmede deniz çalışanlarına yüzde 5, kara çalışanları yüzde 9,5 olmak üzere brüt yüzde 12 artış sağlanacağının belirtildiğini aktaran Çilli, kendilerinin de diğer birimler gibi yüzde 15 almak istedikleri söyledi.



VATANDAŞLAR MAĞDURİYET YAŞIYOR



Grev sebebiyle en büyük mağduriyeti ise vatandaşlar yaşadı. Feribot ile daha kısa sürede vardıkları noktaların saatleri sürdüğünü belirten İzmirliler, "Vapurla daha kolay oluyor ulaşım, otobüsle daha uzun oluyor yolcuğumuz. Bir an önce bitmesini istiyoruz. Trafikte anormal sıkışıklık var. Herkes tek kişi kendi arabasına binmiş. Vatandaş olarak en kısa sürede bunun hallolması gerekiyor. Sıcakta herkes işe gitmek için çalışıyor. Zaman kaybı, benzin masrafı var. Normal bir arabaya herkes tek başına bineceğine toplu gidilmesi gerekiyor ama bu da olmuyor. Sıkıntı çekiyoruz inşallah bir an önce hallolur. İşçiler haklı ama tamamen kapatmalarından ziyade keşke yavaşlatsalardı. Perişanız açıkçası" diye konuştu.





