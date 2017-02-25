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GRAFİKLİ - Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 341. randevu
26.02.2017 11:20:04

GRAFİKLİ - Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 341. randevu

İki takım arasındaki 93 yıllık rekabette, Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 120-107, gol sayılarında da 480-447 üstünlüğü bulunuyor- Taraflar arasında ligde yapılan 117 maçın 43'ünü sarı-kırmızılılar, 32'sini siyah-beyazlılar kazandı- Türk Telekom Arena'da yapılan 6 derbiden 4'ünü ev sahibi sarı-kırmızılılar kazandı, Beşiktaş sadece şampiyon olduğu geçen sezon galip gelebildi- R

EMRAH OKTAY - Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle 341. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette, geride kalan 340 maçın 120'sini Galatasaray, 107'sini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların toplam 480 golüne, siyah-beyazlılar 447 golle karşılık verdi.

Taraflar, bu sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşı geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki derbide normal süre 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere sonuçlandı. Seri penaltı atışları sonucu rakibine 3-0 üstünlük kuran Galatasaray, kupayı müzesine götürdü. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Vodafone Arena'da yapılan derbi ise 2-2 bitti.


- Ligde de Galatasaray önde


Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 117 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği 117 maçta Galatasaray 43, Beşiktaş ise 32 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar, 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 123 gol attı.


- Türk Telekom Arena'da 7. randevu


Galatasaray ile Beşiktaş, yarınki maçın oynanacağı Türk Telekom Arena'da daha önce 6 kez karşı karşıya geldi.

Tamamı Süper Lig'e dahil bu maçlardan 4'ünü ev sahibi sarı-kırmızılılar kazandı, Beşiktaş sadece, şampiyon olduğu geçen sezon galip gelebildi. Türk Telekom Arena'daki bir maç da berabere biterken, Galatasaray 10, Beşiktaş 6 gol attı.


- Son 25 lig maçında sadece 5 kırmızı kart


Derbi öncesinde, rekabetteki son 25 lig maçında hakemler yalnızca 5 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 25 derbide hakemler sadece Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 129 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 67, Galatasaray'dan ise 62 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.


- Penaltıya dikkat


Galatasaray-Beşiktaş derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 28 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Rekabetteki son 28 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.


- İlk golün önemi büyük


İki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda ilk golü atan ekip sadece bir kez yenildi.

2013-2014 sezonunun ilk yarısında olaylar sebebiyle yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, iki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 21 maçtan 16'sında ilk golü atan takım galip geldi, 4'ü berabere sonuçlandı. Bu dönemde sadece geçen sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray, Sneijder'in golüyle öne geçmesine rağmen, Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.


- Şubat derbileri


Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak derbi, rekabetin şubat ayındaki 27. randevusuna sahne olacak.

İki ekip, 93 yıllık rekabetteki toplam 340 maçtan 26'sını şubat aylarında oynadı.

Yılın en kısa ayındaki maçlarda Galatasaray 11, Beşiktaş 9 galibiyet alırken, 6 maçta ise eşitlik bozulmadı, her iki ekip de 38'er gol attı.

İki takım şubatta en son 2014 yılında karşılaştı. Türk Telekom Arena'da 22 Şubat'ta yapılan lig derbisini Galatasaray 1-0 kazandı.

Öte yandan iki takım, şubat ayında lig maçlarında 7 kez karşılaştı, Galatasaray 4, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, bir maç berabere tamamlandı.


- Son 10 maç


Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK)
26.08.2012 BJK İnönü Lig 3 - 3
27.01.2013 Türk Telekom Arena Lig 2 - 1
22.09.2013 Atatürk Olimpiyat Lig 3 - 0 (Hükmen)
22.02.2014 Türk Telekom Arena Lig 1 - 0
04.01.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 2 - 0
24.05.2015 Türk Telekom Arena Lig 2 - 0
14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 1 - 2
08.05.2016 Türk Telekom Arena Lig 0 - 1
13.08.2016 Konya Büyükşehir Bld.Süper Kupa 1 - 1 (Penaltılarla 3-0)
24.09.2016 Vodafone Arena Lig 2 - 2



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