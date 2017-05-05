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GRAFİKLİ - Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 343. randevu
06.05.2017 10:42:19

GRAFİKLİ - Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 343. randevu

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 130, Beşiktaş 123 galibiyet aldı- 93 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 469-429 üstünlüğü bulunuyor- İki takım arasındaki 121 lig maçında Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 kez galip geldi- Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 17 maçtan 3'ünü kazanabildi, son 6 derbiden 5'inde gol atamadı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 343. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 342 maçta Fenerbahçe 130, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 469 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.

- Lig maçları

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 121 kez karşılaştı.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 galibiyet aldı, iki takım 38 maçta da eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 133 golüne, siyah-beyazlılar 131 golle yanıt verdi.


- Bu sezon 3. kez karşılaşacaklar


Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon 3. kez birbirlerine rakip olacak.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı golsüz sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşen iki takım, siyah-beyazlıların stadı Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi ve turu geçen ekip 1-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

- Beşiktaş, son 17 maçta 3 kez kazanabildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 17 derbiden sadece 3'ünü kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, rekabetteki son 17 maçtan 9'unu yitirirken, 5 kez berabere kaldı, rakibine sadece 3 kez üstünlük kurabildi.

Rekabette 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 17 maçın sonucu şöyle:

Tarih

 Stat Organizasyon Sonuç (BJK-FB)
18.04.2010FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0 - 1
19.09.2010FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 1
20.02.2011BJK İnönü Süper Lig 2 - 4
27.10.2011BJK İnönü Süper Lig 2 - 2
05.02.2012FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0 - 2
29.04.2012FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 2
03.05.2012BJK İnönü Süper Lig 1 - 0
07.10.2012FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0 - 3
03.03.2013BJK İnönü Süper Lig 3 - 2
30.11.2013FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3 - 3
20.04.2014Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1 - 1
02.11.2014Atatürk Olimpiyat Süper Lig 0 - 2
22.03.2015FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0 - 1
27.09.2015Atatürk Olimpiyat Süper Lig 3 - 2
29.02.2016Ülker Süper Lig 0 - 2
03.12.2016 Ülker Süper Lig 0 - 0
05.02.2017Vodafone Arena Türkiye Kupası 0 - 1

- Beşiktaş gol atmakta zorlanıyor


Fenerbahçe'yi son dönemde yenmekte zorlanan Beşiktaş, rakibine gol atma konusunda da büyük sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 6 maçın 5'inde gol yollarında suskun kaldı. Bu süre içinde sadece geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 kazandığı lig maçında gol sevinci yaşayan Beşiktaş, diğer 5 müsabakada gol atamadı.

Fenerbahçe ise rekabetteki son 10 maçtan sadece birinde fileleri havalandıramadı.


- Beşiktaş'ın kadrosunda Fenerbahçe'ye gol atan oyuncu yok


Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunda, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe'ye gol atan futbolcu bulunmuyor.

Rekabetteki son 6 maçın 5'inde rakibine gol atamayan Beşiktaş'ın geçen sezon 3-2 kazandığı derbideki gollerini, bu sezon Wolfsburg forması giyen Alman oyuncu Mario Gomez (2) ve Fenerbahçeli Simon Kjaer kendi kalesine atmıştı.

Fenerbahçe'de ise bu sezonki kadroda yer alan oyunculardan Moussa Sow (8), Emmanuel Emenike (2), Robin van Persie (2), Miroslav Stoch (1) ve Volkan Şen (1), sarı-lacivertli formayla Beşiktaş ağlarını havalandırdı.

- Vodafone Arena'da ikinci maç


Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, geçen sezonun 28. haftasında Bursaspor maçıyla hizmete giren Dolmabahçe'deki yeni statta bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk kez karşılaştı ve gülen taraf 1-0'lık sonuçla konuk sarı-lacivertliler oldu.


- Dolmabahçe'deki maçlar


Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4 yılı aşkın süre sonra Dolmabahçe'de lig maçına çıkacak.

Taraflar, BJK İnönü Stadı'nın yıkımının ardından yerine inşa edilen Vodafone Arena'da ilk kez bir lig maçında rakip olacak.

İki takım BJK İnönü Stadı'ndaki son lig derbisinde 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Derbiyi, siyah-beyazlılar, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı. Resmi ve özel bu 167 maçın 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi.


- Mayıs derbileri


Beşiktaş ile Fenerbahçe, mayıs ayında yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, 93 yıllık geçmişlerinde, yarınki dev maçın da oynanacağı mayıs aylarında toplam 44 karşılaşma yaptı.

Mayısta yapılan maçlardan 17'sini Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken, 11 mücadele de berabere bitti. Fenerbahçe 67, Beşiktaş ise 61 gol attı.

Taraflar mayıs ayında son maçlarını 2012'de yaptı. BJK İnönü Stadı'nda 3 Mayıs'taki Süper Final Şampiyonluk Grubu maçını Beşiktaş, Hugo Almeida'nın golüyle 1-0 kazandı.


- Başkanların derbi karnesi


Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak derbi öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkan sıfatıyla Beşiktaş karşısında 24 galibiyet, 16 da yenilgi gördü.

Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998 tarihinden itibaren iki takım arasında yapılan resmi ve özel toplam 50 maçın 24'ünü Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken, 10 maç berabere sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 79 gol atarken, kalesinde 65 gole engel olamadı.

Beşiktaş ise 25 Mart 2012 tarihinde yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 12 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 6'sını yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 12 gol atıp, 19 gol yedi.


- Beşiktaş "kızarıyor"


İki takımın son 15 sezonda yaptığı 40 resmi maçta hakemler toplam 26 kırmızı, 227 de sarı kart kullandı.

Bu süre içindeki 33'ü Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 40 maçta Beşiktaş'tan 17, Fenerbahçe'den ise 9 futbolcu kırmızı kart gördü.


- Fırat Aydınus'la 10. kez


Derbinin hakemi Fırat Aydınus, kariyerinde 10. kez bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

"Üç büyükler" arasındaki 25. maçına çıkacak deneyimli hakem, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son olarak 22 Mart 2015 tarihinde Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı lig maçında görev almıştı.

Fırat Aydınus'un yönettiği bundan önce oynanan 9 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde iki takım da dörder galibiyet aldı, bir müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 11 kez rakip ağları havalandırdı, 9 golü de kalesinde gördü.


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