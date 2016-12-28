SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Gözü yaşlı baba, çocuklarını ve eşini arıyor
28.12.2016 10:25:14

Gözü yaşlı baba, çocuklarını ve eşini arıyor

Isparta'da yaşayan Sinan Dugluk, 22 gün önce tartışma sonrası evden ayrılan 6 yıllık eşi iki çocuğundan haber alamıyor.

Isparta'da yaşayan Sinan Dugluk, 22 gün önce tartışma sonrası evden ayrılan 6 yıllık eşi iki çocuğundan haber alamıyor.

Edinilen bilgiye göre, 6 yıl önce yaşamını Nevriye Dugluk ile birleştiren 28 yaşındaki Sinan Dugluk, 6 Aralık'ta eşiyle tartışma yaşadı. Dugluk, 26 yaşındaki eşinin annesinin evine gitmesinin ardından çocuklarını ve eşini bir daha göremedi. Çocuklarını çok özleyen baba Dugluk, eşine ve çocuklarına eve dönmeleri çağrısında bulundu. Dugluk, "Eşimle 6 Aralık tarihinde sözlü tartışma yaşadık. Kesinlikle fiziksel şiddet uygulamadım. O zaman beni çocuklarımı alıp kadın sığınma evine gitmekle, boşanmakla tehdit etti. Ben de annesinin evine gitmesini istedim. Dedim ki çocuklarımı istediğim zaman göreyim. Sonra boşanmak istediğini söyledi. Kendisi aradım telefona bakmayınca gelip yüz yüze görüşelim diye mesaj attım. Sonra polisi aramış. Çocuklarımı alıp kadın sığınmaevine gittiğini öğrendim. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, polis merkezlerine gittim. Hiçbir sonuç alamadım" dedi.

"Mutlu olsun diye geldim ama tek başıma kaldım"

Çok mağdur olduğunu ve 22 gündür çocuklarını göremediğini belirten baba Dugluk, "Ben daha önce Antalya'da oturuyordum. Eşimle tartışmalardan uzak durmak için eşim mutlu olsun diye Isparta'ya geldim ama tek başıma kaldım. Bu evde mahpus hayatı yaşıyorum. Çocuklarımı göremiyorum. Ben kesinlikle boşanmak istemiyorum. Çocuklarımın boynunu bükük bırakmak istemiyorum. Çünkü ben 13 yaşındayken anne babam ayrıldı. Bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ben hep yetim büyüdüm. Eşim de anne babasının ayrıldığını babasız büyümenin ne kadar zor olduğunu anlatırdı. Ama buna rağmen beni çocuklarımdan ayrı koyuyor" diye konuştu.

"Onları kaybetmek istemiyorum"

Çocuklarını çok özlediğini, onların hasretine dayanamadığı ifade eden Dugluk, "Ben anne babasız büyüdüm. Sonra evlendim ve eşime çocuklarıma bağlandım. Eşime çocuklarıma bağlanmışken onları kaybetmeyi kaldıramam. Çocuklarım ve eşim için kayıp başvurusunda bile bulundum. Bir başka kadın sığınma evine gittiklerini öğrendim. Adliyeye gittim soruşturdum. Hakkımda açılmış bir boşanma davası da yok" dedi.

Sinan Dugluk, eşine "Lütfen çocuklarımı getir Nevriye. Seni de çocuklarımı da kaybetmek istemiyorum. Her türlü mücadeleye hazırım" diye seslendi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

SGK personel alıyor
SGK personel alıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 41 sözleşmeli personel alımı yapacağını DBB'nin resmi internet sitesinden yayımladığı ilanla duyurdu.
28.12.2016 10:42:11
KOSGEB destek şartlarını değiştirdi
KOSGEB destek şartlarını değiştirdi
KOSGEB'in destekleri ile ilgili programın yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
28.12.2016 10:27:06
Tunus'ta etnik ayrımcılık tartışmaları şiddetleniyor
Tunus'ta etnik ayrımcılık tartışmaları şiddetleniyor
Kongolu iki öğrencinin bıçaklı saldırıya uğramasının ardından Tunus'ta ırkçılık tartışmaları gündeme geldi
28.12.2016 10:19:31
Kilis'e askeri araç sevkiyatı
Kilis'e askeri araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'ye komşu Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı.
28.12.2016 10:07:50
'Dokuzuncu gezegen'de kar mücadelesi
'Dokuzuncu gezegen'de kar mücadelesi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar yağışı nedeniyle iki gündür kapalı olan 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi ulaşıma açıldı.
28.12.2016 09:56:26
Sosyal medya alışverişlerine dikkat
Sosyal medya alışverişlerine dikkat
TÜDER Genel Başkanı Küçük, 'Sosyal medya hesabı üzerindeki satış yapanlardan uzak durun.' uyarısı yaptı.
28.12.2016 09:48:45
Bursa'da FETÖ soruşturması
Bursa'da FETÖ soruşturması
Aralarında kapatılan Orhangazi Üniversitesinde görev yapmış akademisyenlerin de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.
28.12.2016 09:40:44
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rejim: YPG'nin görevi bitti!
Rejim: YPG'nin görevi bitti!
Türkiye'nin yeni tartışması: Suriyelilerle 2. evlilik
Türkiye'nin yeni tartışması: Suriyelilerle 2. evlilik
Davutoğlu'ndan 'Öfkeli çocuklar' açıklaması
Davutoğlu'ndan 'Öfkeli çocuklar' açıklaması
İbadi'den önemli Türkiye açıklaması
İbadi'den önemli Türkiye açıklaması
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
Kurtulmuş'tan IŞİD videosu açıklaması
Kurtulmuş'tan IŞİD videosu açıklaması
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Suriyeli mültecilere 'tapu' çağrısı: Herkes getirsin
Suriyeli mültecilere 'tapu' çağrısı: Herkes getirsin
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Erdoğan 'yeni Atatürk' olabilir mi?'
'Erdoğan 'yeni Atatürk' olabilir mi?'
Bakan Elvan: 'Cazibe Merkezleri Programımız için 15 milyar 412 milyon TL'lik ön talep Kalkınma Bankas'ına ulaştı'
Bakan Elvan: 'Cazibe Merkezleri Programımız için 15 milyar 412 milyon TL'lik ön talep Kalkınma Bankas'ına ulaştı'
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Tufeyli: Hizbullah'ın iradesi İran tarafından çalındı
Tufeyli: Hizbullah'ın iradesi İran tarafından çalındı
Türkiye ekonomisi gerçekte ne kadar küçüldü?
Türkiye ekonomisi gerçekte ne kadar küçüldü?
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
'Evlatlarımız yanıyor, başkanlık konuşuyoruz'
'Evlatlarımız yanıyor, başkanlık konuşuyoruz'
Makdisi, Fırat Kalkanı'na katılan Suriyeli grupları tekfir etti
Makdisi, Fırat Kalkanı'na katılan Suriyeli grupları tekfir etti
Milletvekili seçim süresi değişti
Milletvekili seçim süresi değişti

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları