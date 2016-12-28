28.12.2016 10:25:14

Gözü yaşlı baba, çocuklarını ve eşini arıyor

Isparta'da yaşayan Sinan Dugluk, 22 gün önce tartışma sonrası evden ayrılan 6 yıllık eşi iki çocuğundan haber alamıyor.

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Isparta'da yaşayan Sinan Dugluk, 22 gün önce tartışma sonrası evden ayrılan 6 yıllık eşi iki çocuğundan haber alamıyor.Edinilen bilgiye göre, 6 yıl önce yaşamını Nevriye Dugluk ile birleştiren 28 yaşındaki Sinan Dugluk, 6 Aralık'ta eşiyle tartışma yaşadı. Dugluk, 26 yaşındaki eşinin annesinin evine gitmesinin ardından çocuklarını ve eşini bir daha göremedi. Çocuklarını çok özleyen baba Dugluk, eşine ve çocuklarına eve dönmeleri çağrısında bulundu. Dugluk, "Eşimle 6 Aralık tarihinde sözlü tartışma yaşadık. Kesinlikle fiziksel şiddet uygulamadım. O zaman beni çocuklarımı alıp kadın sığınma evine gitmekle, boşanmakla tehdit etti. Ben de annesinin evine gitmesini istedim. Dedim ki çocuklarımı istediğim zaman göreyim. Sonra boşanmak istediğini söyledi. Kendisi aradım telefona bakmayınca gelip yüz yüze görüşelim diye mesaj attım. Sonra polisi aramış. Çocuklarımı alıp kadın sığınmaevine gittiğini öğrendim. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, polis merkezlerine gittim. Hiçbir sonuç alamadım" dedi."Mutlu olsun diye geldim ama tek başıma kaldım"Çok mağdur olduğunu ve 22 gündür çocuklarını göremediğini belirten baba Dugluk, "Ben daha önce Antalya'da oturuyordum. Eşimle tartışmalardan uzak durmak için eşim mutlu olsun diye Isparta'ya geldim ama tek başıma kaldım. Bu evde mahpus hayatı yaşıyorum. Çocuklarımı göremiyorum. Ben kesinlikle boşanmak istemiyorum. Çocuklarımın boynunu bükük bırakmak istemiyorum. Çünkü ben 13 yaşındayken anne babam ayrıldı. Bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ben hep yetim büyüdüm. Eşim de anne babasının ayrıldığını babasız büyümenin ne kadar zor olduğunu anlatırdı. Ama buna rağmen beni çocuklarımdan ayrı koyuyor" diye konuştu."Onları kaybetmek istemiyorum"Çocuklarını çok özlediğini, onların hasretine dayanamadığı ifade eden Dugluk, "Ben anne babasız büyüdüm. Sonra evlendim ve eşime çocuklarıma bağlandım. Eşime çocuklarıma bağlanmışken onları kaybetmeyi kaldıramam. Çocuklarım ve eşim için kayıp başvurusunda bile bulundum. Bir başka kadın sığınma evine gittiklerini öğrendim. Adliyeye gittim soruşturdum. Hakkımda açılmış bir boşanma davası da yok" dedi.Sinan Dugluk, eşine "Lütfen çocuklarımı getir Nevriye. Seni de çocuklarımı da kaybetmek istemiyorum. Her türlü mücadeleye hazırım" diye seslendi.