24.02.2017 15:05:15

Göztepe ve Karşıyaka başkanları bir araya geldi

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, yapılacak stadyumlar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya geldi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, yapılacak stadyumlar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya geldi.Samimi bir ortamda geçen görüşmede, TOKİ'nin stadyumlar için süreci başlattığını hatırlatan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Mart ayının 27 ve 31'inde her iki takımın da stadyumu ile ilgili süreç başlayacak. Bu süreçte, stadyumlar kulüplere teslim edilene kadar tüm İzmir'in desteğini bekliyoruz. İzmir kulüpleri yıllardır stadyum konusunda büyük mağduriyetler yaşadı. İzmir kulüplerinin başarısızlığının en önemli sebebi kendilerine ait statlarının olmamasıdır. Dolayısıyla Göztepe ve Karşıyaka statlarının bitmesi her iki kulüp için de çok önemli. Aynı şey Alsancak Stadyumu için de geçerli. Bunlar İzmir için çok önemli gelişmeler" dedi.Projelerin tüm İzmir'e değer katacağını anlatan Başkan Sepil, "Bu projeler için tüm şehrin omuz omuza hareket etmesi gerekiyor. Göztepe ve Karşıyaka olarak artık biz bu rekabeti birbirimizi aşağıya çekmek için değil tam tersi hep beraber yukarıya çıkmak için kullanmak istiyoruz. Göztepe ile Karşıyaka'nın layık olduğu yerler şu an bulundukları yerlerin çok daha ötesindedir. Bu rekabeti de kullanarak Süper Lig'de sadece İzmir şehrinin değil tüm Türkiye'nin derbisi olacak maçları oynamak ve bu yolda birbirimizi desteklemek istiyoruz" şeklinde konuştu.İhale sürecinin net bir tarihle belirtilmesinden mutluluk duyduklarını söyleyen Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ ise "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, hem Karşıyaka hem de Göztepe statlarıyla birebir ilgilendi. Milletvekillerimiz Sayın Kerem Ali Sürekli, Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya her iki stat için de yoğun çaba sarf etti. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra 20 ve 25 günlük periyotlar ile 45 gün içerisinde bu süreç tamamlanacak. Bizim stadımızın inşaatı devam edecek, Göztepe Stadı'nın da temeli atılacak. Burada altı çizilmesi gereken mevzu; sahada rakip olan Türkiye'nin iki büyük camiasının, stat konusunda bir araya gelip omuz omuza vererek ellerinden gelen her şeyi ortak irade ile yapma konusunda fikir birliğine varmasıdır. Mehmet Başkan ile konuştuk, bu dakikadan sonra statların önünün kapatılmaması için ne gerekiyorsa yapılacak. Bu konu, iki kulüp için de çok önemli ve hayati bir konuma geldi. Statların bir an önce bitirilip camialara kazandırılmaları için iki başkan ve iki camia olarak elimizden geleni yapma konusunda hemfikir kaldık" dedi.Rekabeti Süper Lig'e taşımak istediklerini kaydeden Altuğ, "Yönetimsel bazda da güç birliği ile bazı sorunları daha güzel ve efektif aşabileceğimizi düşünüyoruz. Tüm İzmir'e, Karşıyaka ve Göztepe camialarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.