16.07.2017 12:30:07
Göztepe, Tolga Zengin'i istiyor
Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna'nın Beşiktaş'ın öğrencisi olan 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Tolga Zengin için girişimlere başladı.
Göztepe transfer çalışmalarını sürdürürken, gözünü Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin'e dikti.
BEŞİKTAŞ 3 İSTİYOR
Siyah-Beyazlılar'ın eski yardımcı antrenörü Tamer Tuna'nın başına geçtiği İzmir ekibi, yeni sezon öncesinde kaleye 33 yaşındaki kaleciyi geçirmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın 2-3 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenilirken, Göztepe rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.