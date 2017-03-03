03.03.2017 18:23:04

Göztepe'den Başkan Kocadon'a Efsane Kadro imzalı tablo ile forma

Bodrum 1925 Spor Kulübü Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bodrum 1925 Spor Kulübü Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.Bodrum 1925 Spor Kulübü Başkanı Emrah Çatak ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerinde, İzmir Göztepe Spor Kulübü'nün Başkan Mehmet Kocadon'un adına gönderdiği hediyeleri kendisine takdim etti. Göztepe'nin Efsane Kadro imzalı tablosu ile formasını kabul eden Başkan Kocadon, nazik ziyaretleri için Bodrum 1925 Spor Kulübü'ne ve anlamlı hediyeleri için de Göztepe Spor Kulübü yetkililerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.Ziyarete katılan küçük Göztepe taraftarı ise Bodrum Belediye Başkanlığı makam koltuğuna oturarak Başkan Mehmet Kocadon ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.