11.07.2017 15:49:26

Göztepe 4 maç yapacak

Göztepe, Avusturya'da gerçekleştireceği hazırlık kampında FC Zurich, Genoa, Jablonec ve Al Sadd ile hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Urla'da sürdüren Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin Avusturya'de gerçekleştireceği kampın programı belli oldu. 14-28 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Seefeld bölgesinde gerçekleşecek olan hazırlık kampında Göztepe, 4 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 16 Temmuz'da FC Zurich, 19 Temmuz'da Genoa, 22 Temmuz'da Jablonec ve 26 Temmuz'da da Al Sadd ile hazırlık maçı oynayacak.