25.02.2017 20:50:08

Göztepe 3 puanı kaptı

Manisaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, önemli bir maç kazandıklarını belirterek, 'Camia olarak birlik olduk ve maçı kazandık' dedi.

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Manisaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, önemli bir maç kazandıklarını belirterek, "Camia olarak birlik olduk ve maçı kazandık" dedi.TFF 1. Lig'in 22. haftasında Manisaspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Hem altta hem üstte kıyasıya bir mücadele var. Karşımızda çok dirençli bir rakip vardı. Maç boyunca çok koşan, mücadele eden, özellikle öndeki hücumcularıyla kaleye gitmeye çalışan bir rakip vardı. Rakip kaleye gitmekte zorlandığımız dakikalar oldu. Son bölümde attığımız gol önemliydi. Bu sefer maçı gol yemeden tamamlamayı başardık" dedi.Oyuncularının çok yürekli olduğunu söyleyen Buruk, "Yüreklerini sahaya koyuyorlar. Taraftarımız da hafta iç tesislere gelerek bizi destekledi. Camia olarak birlik olduk ve maçı kazandık. Tesislere asılan '13 maç kaldı' pankartı bizi motive ediyor, taraftarı da motive ediyor. Motive olmak zorundayız. Hep en iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu.