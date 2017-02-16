17.02.2017 08:37:32

Gözaltındaki öğretim görevlileri tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta açığa alınan sonrasında ise gözaltı işlemi uygulanan öğretim görevlileri tutuklandı.

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta açığa alınan sonrasında ise gözaltı işlemi uygulanan öğretim görevlileri tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonrasında gözaltına alınan öğretim görevlilerinden E.B.,M.S.,M.T.,L.Y.,Y.Y., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.Tutuklu zanlılar Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edilmişti.