17.02.2017 19:12:58
Gözaltındaki 18 eski öğretmenden 8'i tutuklandı
Kütahya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 18 öğretmenden 8'i tutuklandı.
Kütahya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 18 öğretmenden 8'i tutuklandı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Kütahya, Manisa ve Ordu'da belirlenen 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8'i kadın 18 eski öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen meslekten ihraç edilen 18 öğretmen 13 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
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