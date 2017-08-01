01.08.2017 15:51:30

Gözaltına alınan muhaliflerin aileleri Maduro'yu suçladı

Venezuela’da muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma tekrar gözaltına alınırken, Lopez’in eşi ve insan hakları savunucusu Tintori yaptığı açıklamada, başlarına bir şey gelmesi durumunda sorumlunun Maduro olacağını belirtti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma'nın, sabahın erken saatlerinde Venezuela Bolivarcı İstihbarat Servisi tarafından gözaltına alındığı bilgisi aileleri tarafından paylaşıldı. Lopez'in cezası 8 Temmuz'da ev hapsine çevrilmişti. Tintori, Twitter hesabında "Ne nerede olduğunu biliyoruz ne de nereye götürüldüğünü. Başına bir şey gelirse sorumlusu Maduro'dur" yazısını yayınladı.



Tutuklamalar, Ulusal Kurucu Meclis seçimleri için yapılan oylamadan 24 saat sonra gerçekleşti. Seçimlerin öncüsü Maduro olmuş ve muhalifler Anayasa'nın değişmesinin önünü açacak bu oylamaları protesto etmişti ve aday göstermemişti. Venezuela hükümeti bu seçimlerle çoğunluğu Chavezcilerden oluşan Parlamento'yu bölmek ve yeni bir meclis oluşturmak amacında. Resmi rakamlara göre ülkenin yalnızca %41'lik kısmı seçimlere katıldı. Maduro kampanya sırasında halkı uyarmış ve seçimlerin Chavezcilik adına tüm hesapların görülmesi için büyük bir fırsat olduğunu belirtmişti.



Kaynak: El Pais