29.07.2017 18:15:16

Gözaltına alınan ingiliz ile ilgili önemli iddia

The Independent gazetesi, Didim'de tatil yaparken gözaltına alınıp tutuklanan Jor Robinson hakkında, İngiliz askeri olduğu ve Suriye'de YPG saflarında DEAŞ'a karşı savaştığını yazdı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen 26 Temmuz'da İngiltere vatandaşı Joe Robinson'ı, Türk asıllı Bulgar vatandaşı Miya Rojkan. ve annesi V.P.R.A.'yı gözaltına almıştı.

İfadeleri alınan şüphelilerden Robinson, 2015 yılında örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirtip, "YPG'den silah eğitimi aldım ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere'ye döndüm. 10 gün kadar önce Miya Rojkan. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye'ye geldik" ifadesini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DE DE TERÖR SUÇLAMASI GÖRDÜ

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan haberde ise Joe Robinson'un Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı savaştığı ifade ediliyor. 2012 yılında İngiliz ordusuna bağlı olarak Afganistan'da bulunan Joe Robinson'un, 2015 yılında Manchester Havaalanı'nda terörizm suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Robinson'un gözaltına alınmadan önce Suriye'de DEAŞ'a karşı savaştığı ifade ediliyor.

"MAİL ATTILAR"

The Independent'a konuşan Mira Rojkan ise, "Korkunçtu. Bizim Türkiye'de bir şeyler yapmak üzere teröristler olduğumuzu ifdade eden eposta aldıklarını söyledikler. Bu epostanın kimden geldiğini söylemediler. Annemle birlikte tatil yaparken bizi sahilde gözaltına aldılar" ifadesini kullandı.