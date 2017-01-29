29.01.2017 14:05:42

Gözaltına alınan HDP Sözcüsü Bilgen Diyarbakır'a getirildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah Ankara'da gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Diyarbakır'a getirildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah Ankara'da gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Diyarbakır'a getirildi.HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde bu sabah Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Uçakla Diyarbakır'a getirilen Bilgen, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzerine Diyarbakır Adliyesi'ne getirilecek.