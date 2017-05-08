Gözaltına alınan hakim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan hakim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 kadın hakim gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince 1 kadın hakim gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanan Hakim Adliyeye sevk edildi. Mahkeme hakimi, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.