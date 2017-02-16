16.02.2017 18:00:25

'Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi'

Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, 'Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi' dedi

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Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, "Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi" dedi.Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis, bugün gerçekleştirilen liderler görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Anastasiadis, müzakere masasını Akıncı'nın terk ettiği iddiasında bulundu. Anastasiadis, "Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi. Kıbrıs Türk tarafı sebepsiz yere ayrıldı. Kıbrıs Türk tarafını masaya geri çağırıyorum" dedi.Rum basınında yer alan haberlere göre ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin, Anastasiades ve Akıncı arasında yapılan görüşme sırasında, Akıncı'nın müzakere masasından ayrılmasını engellemeye çalıştığını açıkladı. Aynı kaynaklar, Akıncı'nın müzakerelerin yapıldığı odadan ayrılmasının ardından Eide'nin Akıncı'nın geri dönmesi için çaba harcadığını ancak bunun mümkün olmadığını kaydetti.