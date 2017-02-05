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05.02.2017 19:39:19
Görüşme 4,5 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmesi sona erdi. Tarabya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.
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