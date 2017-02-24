24.02.2017 13:37:01

'Görünmez kaza' kamerada

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde serbest meslek çalışanı balık tutkunu genç, arkadaşının iş yerinin kapı camına takıldı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde serbest meslek çalışanı balık tutkunu genç, arkadaşının iş yerinin kapı camına takıldı.Görünmez kaza, Hanımçeşme Mahallesi Tuna Sokak üzerindeki bir ızgara salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı Şaban Kumru'nun iş yerine ziyaret eden Hayrettin Gündüz, (37) daha sonra oltaları hazırlayıp balık tutmayı hayal ettiği sırada, yeni takılan kapı camına takıldı. Bu arada, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Ufak sıyrıklarla kazayı atlatan Hayrettin Gündüz olayı şu şekilde anlattı:"Arkadaşımın ızgara salonuna girdim, hal hatır sordum. Biraz lafladık. Telefon geldi arkadaşımdan hazırlık yapacaktık. O aceleyle ben çıktım, daha önce cam yoktu, yeni de temizlemişler. Çıktığım gibi cama tosladım. O anları ilk 5 dakika hatırlamıyorum. Gözlerim karardı ellerimde ufak çizikler oldu. Hayatımda ilk defa güzel bir deneyim oldu. İzmir'e arkadaşlar tur düzenlemişler, balık tutmaya gidecektik. Oltaları düzenleyecektim, aklımda da o vardı. O acele ile sağıma soluma bakmadan çıktım. Tabi çıkamadım cama tosladım. Daha önce sensörlü kapı yoktu. Sürekli girip çıktığım bir mekan. Güneş de gözümü aldı. Camla birlikte dışarı çıktım."Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.(Tuna İşleyen/İHA)