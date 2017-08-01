01.08.2017 14:16:20

Görmez Diyanet İşleri Başkanlığı görevini devretti

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Mehmet Görmez, görevini Ekrem Keleş'e devretti.



Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Mehmet Görmez, görevini devrederken bir veda konuşması yaptı. Görevini Ekrem Keleş'e devreden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Hayat bize bir emanettir. Hayat, bütünüyle bir emanettir. Öyle ki insan, kendi canının, hatta bir tek nefesinin dahi sahibi değil, emanetçisidir" dedi.



"HERKESE HAKKIMI HELAL EDİYORUM"



Herkesten helallik isteyen ve herkese hakkını helal ettiğini söyleyen eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Dünya hayatı gibi bütün makam ve mevkiler geçicidir. Aslolan geride bıraktığımız salih amellerdir. Hoş sadalardır. Mühim olan hangi makamda, hangi mevkide olursak olalım yaptığımız işleri ibadet telakki ederek Rıza-i Bari'ye uygun hareket etmektir. Ömrünü Anadolu'da aynı mihrapta, minberde, kürsüde din hizmeti ifa etmiş bir hocaefendinin evladı olarak ülkemize, milletimize, yurt dışındaki millet varlığımıza, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, İslam dünyasındaki kardeşlerimize ve yeryüzündeki bütün Müslümanlara hayallerimin ötesinde büyük hizmetler nasip ettiği için, Yüce Rabbime ne kadar hamdetsem, ne kadar şükretsem azdır. Bugün, yedi yıldır yürüttüğüm vazifeyi gönül huzuruyla bırakmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu görevi tevdi ederken üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, herkese hakkımı helal ediyorum" diye konuştu.



"KUR'AN KURSLARININ ELİF GİBİ DOĞRU OLMANIN ÖĞRETİLDİĞİ YERLER OLMASI İÇİN ÇALIŞTIK"



Hayatın emanet olduğunu vurgulayan Mehmet Görmez, "Hayat, bütünüyle bir emanettir. Öyle ki insan, kendi canının, hatta bir tek nefesinin dahi sahibi değil, emanetçisidir. Milletimizin dini ve manevi hayatına yön veren Diyanet İşleri Başkanlığımız; sahih İslam'ı, Kur'an-ı Mübin'in, müstakim ve hidayet yolunu, Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetini, siretini ve yolunu, usul ve erkanını, Selef-i Salihin'in muteber çizgisini temsil ediyor. Hoca ve başkan kimliğimle, bir camimizde bir ilim meclisine iştirak etmek, sabah namazında cemaatimizle bir araya gelmek, yurt dışında bir camimizde Müslüman kardeşlerimizle buluşmak veya yine bir camide çocuklarımızla, gençlerimizle sohbet etmek gibi vazifeler benim için diğer bütün işlerden daha önemli ve değerliydi. Rabbime ne kadar şükretsem azdır ki milletimiz de bunu karşılıksız bırakmadı, teveccüh ve muhabbetini esirgemedi. Kur'an kurslarının Nazm-ı Celil'i öğrenmenin ötesinde mana, hikmet ve ahlakının öğretildiği mekanlara dönüşmesi, elifi öğretirken elif gibi doğru olmanın öğretildiği yerler olması için çalıştık. Milletimiz, gerek yurt içinde gerek yurt dışında din kardeşlerine ve hatta başı dertte olan bütün insanlara el uzatmak istediğinde, biz mutlaka orada hazır bulunduk. Dünyanın neresinde bir afet, savaş ve kriz varsa orada olduk. Milletimizin merhameti, adalet ve hakkaniyet duygusu, cömertliği, yardımseverliği hamdolsun ki, dillere destandır" ifadelerini kullandı.



Yanlış ile mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Mehmet Görmez, "Başta FETÖ ve DEAŞ olmak üzere İslam dünyasında ortaya çıkan ancak İslam ile bir ilgisi asla bulunmayan zehirli zararlı akımlara karşı durduğumuz gibi, dünya barışını tehdit eden İslam fobi belasına karşı da samimiyetle mücadele ettik. Başkanlığımızın ve din gönüllülerimizin sadece 15 Temmuz gecesinde milletimizin hukukuna ve istiklaline yönelik hain saldırı karşısında aldığı inisiyatif dahi, bu şerefli teşkilatın boynunda her mensubumuzun daima hissedeceği bir iftihar madalyasıdır. Ancak Batı idrakini istila eden İslamofobik nefreti rahmete dönüştürmek yeni Diyanet'in en büyük vazifesi olacaktır. Şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum: Bütün hizmetlerimizi yerine getirirken, rehberimiz Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber efendimizin çağlar üstü örnekliğidir. Tarih boyunca Müslümanların çoğunluğunun benimsediği ana yolu dikkatle takip etmeyi şiar edindik. İslam kültür ve medeniyetinin zengin bilgi mirası ve engin tecrübesi eşliğinde, çağımızın gelişen ve değişen şartlarını da dikkate alarak yol yürümeye ve bugünün insanına seslenmeye, ulaşmaya, dokunmaya gayret ettik" açıklamasında bulundu.



Görevi eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den vekaleten devralan Ekrem Keleş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız hizmetlerini sürdürürken Kur'an, sünnet ve tarihi tecrübeler ile yola devam edecektir. Dinin doğru bilgisini götürme çabası sürdürülecektir. Büyük azim ve aşkla din hizmetini götüren personelimiz, bundan böyle de donanım ve üslup ile görevini yerine getirme azmi içerisinde olacaktır" şeklinde konuştu.





