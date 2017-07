26.07.2017 16:32:07

Görmez'den FETÖ yapılanmasına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 'Sızıntı Dergisi'nde 19 bin resim incelenmiştir. 19 bin resmin 8 bini başka inanç dünyalarının sembollerinden ibarettir' dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Kendi Dilinden FETÖ Örgütü Bir Din İstismarı" başlığı altında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 40 yıllık dini söylemini incelediği çalışmayı tamamladı. FETÖ elebaşının 670 saatlik bütün konuşmalarının, Türkçe basılmış olan 80 kitabının, çıkardığı dergilerin, dergilere yazdığı bütün başyazılarının incelendiği çalışmada, terör örgütü elebaşı Gülen'in nasıl bir söylem kullandığı ve bu söylemin İslami açıdan ne tür sorunlar taşıdığı bütün yönleriyle ele alındı.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı ile söz konusu çalışmayı anlattı. Görmez, bu yapılanmaya ilişkin çalışmasının çok daha önceden başladığını ifade ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görev hayatımın son günleri bile olsa tarihe not düşmek bakımından böyle önemli bir vazifeyi yerine getirmekten dolayı bunun çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



FETÖ elebaşı için ayetlerin birer araç ve işaret olarak kullanıldığına vurgu yapan Görmez, "Bütün her şeyin işaret olduğu gibi. Onun için hiçbir şeyin gerçekliği yoktur. O varlıkta varlığın ötesini gördüğünü iddia etmektedir. Gaybı gördüğünü iddia etmektedir. Bu yüzden onun için her şey aşikardır. Bu yüzden peygamberlerle beraberdir. Ve bu yüzden kendi ifadesiyle 'Mesih'in merkebi', 'Ashab-ı Kehf'in Kıtmir'idir.' Merkepliği Mesih'e, köpekliği Ashab-ı Kehf'e yapmaktan da güya gocunmamaktadır. Çünkü o 'helezonda hav hav ederek birilerinin arkasından tırmanıp durmaktadır.' Bu birileri kim bilmiyoruz, fakat belki onlar kendilerini biliyordur" şeklinde konuştu.



"SIZINTI DERGİSİ'NDE 19 BİN RESİM İNCELENMİŞTİR, 19 BİN RESMİN 8 BİNİ BAŞKA İNANÇ DÜNYALARININ SEMBOLLERİNDEN İBARETTİR"



Görmez, FETÖ elebaşı Gülen'in söylemleri içerisinde ezoterik akımların kelimelerini kullandığını ifade ederek, "Herkül'ün resimlerini, yayın organı olan Sızıntı Dergisi'nin kapağına defalarca taşıyor. Sızıntı Dergisi'nde 19 bin resim incelenmiştir. 19 bin resmin 8 bini başka inanç dünyalarının sembollerinden ibarettir" dedi.



Gerek yayın organları, gerekse gerçekleştirilen toplantılarda kullanılan söylemler ile İslamiyet ve Hıristiyanlığın birleştirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Görmez, FETÖ'nün bu söylemleri yaymak için camiyi de istismar ettiğine değindi. Görmez, FETÖ elebaşının neden daha önce ifşa edilmediğine yönelik soruların olduğunu belirterek, "Sorgulanmalıdır. Bunu ben ortaya çıktıkları günden, cinayetlere başvurmaya başladıkları andan itibaren bu özeleştiriyi yapageldim. Bu sorumluluk hep Diyanet'e mi aittir? Sadece din alimlerine mi aittir. Başkanlık halkı din konusunda aydınlatmak, onu basiretli kılmak, yalancı dindarlıklara terk etmemekle mükelleftir. Peki ya akademinin görevi yok mudur? Türkiye'de 100 ilahiyat fakültesi var. Bir tane master tezi olmaz mı? Bir tane doktora tezi yapılamaz mıydı? Yapıldı ama övgülerle dolu tezler yazıldı. Bu tarz yapılar karşısındaki sorumluluk hepimizindir" açıklamasında bulundu.