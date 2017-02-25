26.02.2017 11:22:19

Görme engelliler kayakta engel tanımadı

Kars'ta, 'Kayakta Engel Tanımıyoruz' Projesi kapsamında bir araya getirilen bir grup görme engelli, antrenörler gözetiminde Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı- GÖZDER Genel Sekreteri Pala:- 'Doğu'ya ilk defa geldim ve kayakla da ilk defa tanıştım, hocalarımızın sayesinde kayak yapabileceğimizi umuyorum'

Kars'ta, "Kayakta Engel Tanımıyoruz" Projesi kapsamında bir araya getirilen bir grup görme engelli, antrenörler gözetiminde Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak yaptı.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yer alan Ekinata Grand Toprak Otel Sahibi Asaf Avcı, görme engellilerin kayak yapması için "Kayakta Engel Tanımıyoruz" sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Bu proje çerçevesinde ülkenin çeşitli illerinde faaliyet gösteren görme engellilerin dernekleriyle irtibata geçilip görme engelliler Kars'a davet edildi.

Kente gelen görme engelliler daha sonra Cıbıltepe Kayak Merkezine getirilerek burada kayak antrenörleri gözetiminde kayak yaparak keyifli anlar yaşadı.

İstanbul Bakırköy Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) Genel Sekreteri Perihan Pala, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engelli bir grupla davet üzerine Sarıkamış'a geldiklerini belirterek, "Doğu'ya ilk defa geldim ve kayakla da ilk defa tanıştım, hocalarımızın sayesinde kayak yapabileceğimizi umuyorum. Şimdiye kadar kartopu oynamak ve yürüyüş yapmaktan başka bir şey yapmamıştım. İlk defa böyle bir kayak merkezine geldim, benim için çok heyecan verici." dedi.

Görme engellilerden Oğuz Taşdemir ise 25 yıl önce Kars'tan Amasya'ya giderken otobüsle geçirdiği trafik kazasında gözlerini kaybettiğini hatırlatarak, "Karslı olduğum halde kayak bilmiyordum ancak şimdi öğrenmeye geldim. Asaf Avcı bey ve tüm ekibine bu mutluluğu biz yaşattıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Taner Tula da ilk defa kayak yapmak için Cıbıltepe Kayak Merkezine geldiklerini anlatarak, "Sarıkamış'ta temiz hava oksijen aldıktan sonra gözümüz, gönlümüz açıldı, kendimize geldik. Ufak bir heyecanımız var ama kayak hocalarımıza güveniyoruz. Biz kör olmaktan ve bunun zevkini yaşamaktan memnunuz. Görmeyen insanların da kayak yapabileceğini, toplumda körlerin nasıl yolda yürüdüğünü hayretler içinde düşünen izleyen arkadaşlarımıza kayabildiğimizin resmini sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kayak antrenörü Bülent Yılmaz da yaklaşık 20 yıllık kayak hayatında en önemli ve en anlamlı kayak dersini verdiğini vurgulayarak, faaliyetlerini geleneksel hale getirilip kayakta engel tanımayan herkese kayak öğretmek istediklerini söyledi.







