21.02.2017 11:28:32

Görme engelli kardeşlerden büyük başarı

İkisi de görme engelli olan judocu Ruken ve Yusuf Adıgüzel kardeşler, Eskişehir'de düzenlenen şampiyonadan madalyalar ile döndü. Bilfen Okullarının sponsorluğunda şampiyonaya katılan kardeşlerden Yusuf Adıgüzel, 'Engellilerin aşamayacağı hiçbir engel yok' dedi.

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İkisi de görme engelli olan judocu Ruken ve Yusuf Adıgüzel kardeşler, Eskişehir'de düzenlenen şampiyonadan madalyalar ile döndü. Bilfen Okullarının sponsorluğunda şampiyonaya katılan kardeşlerden Yusuf Adıgüzel, "Engellilerin aşamayacağı hiçbir engel yok" dedi.Bilfen okullarının sponsorluğunda Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonasına giden Mezopotamya Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları 6 madalya ile döndü. Sporcular arasında yer alana ve ikisi de görme engelli olan Ruken (14) ve Yusuf Adıgüzel (13) kardeşler, 4 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcular, kendilerine sponsor olan Özel Diyarbakır Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç'u ziyaret ederek teşekkürlerini iletti."Engellilerin aşamayacağı hiçbir engel yok"Şampiyonadan iki birincilikle dönen Ruken Adıgüzel, "Yıldızlarda ve ümitlerde 40 kiloda birinci oldum. Maçlar elemeliydi. Günde 5 maç yaptık" diye konuştu.İki gümüş madalya ile Diyarbakır'a dönen Yusuf Adıgüzel ise birinci gün 12 rakibini geride bıraktığını aktararak, "İkinci gün de 5 rakibimi geride bırakarak madalya aldım. Hedefim dünya birinciliği. Engellilerin aşamayacağı hiçbir engel yok" ifadelerinde bulunduSporcuların madalya ile dönmesine onlar kadar kendilerinin de sevindiğini dile getiren Bilfen Okulları Yönetimi Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, şunları kaydetti:"Çocuklarımıza her türlü desteği vereceğiz. Bundan sonra da tam destek olacağız. Bilfen olarak eğitimlerini de üstleneceğiz. Okulumuzda 7 tane milli sporcumuz var. Sporculara karşı ayrı bir ilgimiz var"