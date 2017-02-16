SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Görevinden istifa eden Ozan Erdem'den açıklama
16.02.2017 17:32:31

Görevinden istifa eden Ozan Erdem'den açıklama

Manisa'nın Soma ilçesinde katıldığı bir programda yaptığı konuşmada tepki çeken sözleri nedeniyle AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Ozan Erdem, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, 'Referandumda oy kullanacak olan herkesin kararına saygımız sonsuzdur' dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde katıldığı bir programda yaptığı konuşmada tepki çeken sözleri nedeniyle AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Ozan Erdem, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Referandumda oy kullanacak olan herkesin kararına saygımız sonsuzdur" dedi.

Soma'da katıldığı bir programda " Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun " sözleriyle birçok kesimden tepki çeken ve AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Ozan Erdem, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma da açılan Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "13.02.2017 Pazartesi günü Soma'da AK Parti teşkilatımıza yönelik yaptığım konuşmanın tamamı bir bütün olarak, objektif şekilde dinlendiğinde ve okunduğunda; ülkemizin, milletimizin milli birlik ve beraberliğinden, barış ve demokrasinin öneminden bahsettiğim anlaşılacaktır. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe ve işgal girişiminde ana rol oynayan Fetullahçı terör ve casusluk örgütüne yardımcı olan üst akıl ve diğer taşeronlar; DAEŞ, PKK gibi örgütler ülkemizi işgal etmek ve ardından güzel memleketimizde bir kardeş kavgası çıkarmak için tetikteydiler. Bu bilinen gerçek yanında, bu hedeflerinden vazgeçmediklerini gerek ekonomik saldırılarla, gerekse terör saldırılarıyla ispat ettiler ve etmeye de devam etmektedirler. Millet olarak kardeşçe bir ve beraber olmadığımız takdirde ise bu hedeflerinden vazgeçmeyecek olan şer odakları, her türlü iç karışıklık ortamı oluşturmak için fırsat kollamaktadırlar. Konuşmamda bu konuya değinerek bu oyuna gelmememiz gerektiğini, demokratik bir ortamda seçime gidip, olabildiğince yüksek oy oranıyla hukuk içinde bu tehlikeleri bertaraf edeceğimizi ifade ettim. Konuşmamın başı ve sonu tamamıyla budur. Konuşmamın tamamı izlenince bu söylediklerim açıkça görülecektir. Ülkemizin referandum sürecinde yaşadığı bu ortamda sözlerimi, cımbızlayarak ve adeta tuzak kurarak, manipüle ederek beni kamuoyu önünde çok farklı lanse ederek mağdur ettiler."

"Tüm yasal haklarımı kullanacağım"

Paylaşılan video görüntüsünün başı ve sonrası ekranlara getirilmeden, sadece cımbızlanarak 30 saniyesi gösterilerek bir linç kampanyası başlatıldığını iddia eden Erdem, "Söylediklerimin tam tersi bir anlam ortaya çıkartılarak kamuoyunun ön yargıyla bakmasına sebep olundu. Aşk ve rahmet topraklarının çocukları olan milletimiz, tüm oyunlara rağmen kardeş kavgasına ne şimdi ne de gelecekte düşmeyecek, birlik ve beraberliğini barış içinde sürdürecektir. Konuşmamda ifade ettiğim konu; 'Referandum sürecini sabote ederek, ülkemizi kaosa sürükleyerek, 15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdi yapmaya çalışacaklar, ülkemizin içinde ve dışında saldırılara devam edecekler. Ama biz sandıkta, demokrasiyle bu süreci kazanacağız, oyumuzla demokrasiyle bu süreci atlatacağız' dedim. Zaten aksini ifade etmek şahsımın da partimizin de misyonuna, düşüncesine iftiradır. Benim de partimin de düşüncesi 'Yaratılanı, yaradandan ötürü sevmektir' anlayışıyla 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünde ifadesini bulan barışçıl ifadelerdir. Referandumda oy kullanacak olan herkesin kararına saygımız sonsuzdur. Bir eğitimci ve yazar olarak gerek yaşamımda, gerekse eğitimlerimde her zaman vatan aşkıyla, devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün yanında, insanımızın barış ve huzur dolu bir hayat sürmesi için çalıştım ve çalışacağım. Yüce Türk adaleti önünde tarafıma yöneltilen suçlamalarla ilgili tüm yasal haklarımı kullanacağım." ifadelerini kullandı.

Yazılı, görsel ve sosyal medya ortamlarındaki tüm videoların ve yazıların en ince ayrıntısına kadar incelendiğinde söylediklerinin anlaşılacağını kaydeden Erdem, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için; dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik' anlayışıyla insanları vatan sevgisi odaklı, barış içinde birlik ve beraberliğe teşvik etmeye çalıştığım görülecektir. Yüce milletimizin sağduyusu ile referandum sürecinin barış ve esenlik içinde, demokrasimize yakışır bir olgunlukta geçmesini temenni ediyorum. Bu süreçler atlatılacak ve Türkiye Cumhuriyeti kardeşçe, birlik ve beraberce sonsuza kadar payidar kalacaktır. Milli birliğimiz ve bekamız uğruna severek hayatımı adamış bir dava sahibiyim ve bu mukaddes davanın yüklediği sorumluluğun farkındayım. Bu yüzden çarpıtılarak ve cımbızlanarak yapılan bu saldırıların, sevdalısı olduğum davama zarar vermemesi için bir değil, bin Ozan feda olsun düşüncesiyle, partimdeki görevlerimden istifa ettiğimi yüce Türk milletine saygıyla duyururum."
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Mısır'ın ilk kadın valisi atandı
Mısır'ın ilk kadın valisi atandı
Mısır tarihinde ilk kez bir kadının vali olarak atandığı belirtildi.
16.02.2017 17:29:55
Lavrov ile ABD'li mevkidaşı ilk kez bir araya geldi
Lavrov ile ABD'li mevkidaşı ilk kez bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson ilk kez Almanya'nın Bonn kentinde bir araya geldi.
16.02.2017 17:21:54
Dicle Elektrik Dağıtım'a ait aracı yaktılar
Dicle Elektrik Dağıtım'a ait aracı yaktılar
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım'a ait araç, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.
16.02.2017 16:53:30
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
16.02.2017 16:42:21
Kosova-Sırbistan arasında yeni sınır kapısı açılacak
Kosova-Sırbistan arasında yeni sınır kapısı açılacak
İlişkilerin normalleştirilmesi için devam eden diyalog sürecinde, üzerinde uzlaşılan Entegre Sınır Yönetimi (IBM) kapsamında inşa edilecek ilk sınır kapısının temeli atıldı.
16.02.2017 16:39:57
Bodrum'da 3 kişi FETÖ'den tutuklandı
Bodrum'da 3 kişi FETÖ'den tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
16.02.2017 16:36:49
NATO savaş gemileri Samsun’da
NATO savaş gemileri Samsun’da
Samsun Limanı'na demir atan NATO’ya ait 2 savaş gemisinin komutanları Samsun Valisi İbrahim Şahin’i makamında ziyaret etti.
16.02.2017 16:23:11
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
AK Parti o ismin istifasını istedi
AK Parti o ismin istifasını istedi
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları