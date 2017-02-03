03.02.2017 14:12:23

Görevi başında vefat eden polis Söke'de son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Sökeli başpolis memuru Gürbüz Öksüz'ün cenazesi baba ocağı Söke'de son yolculuğuna uğurlandı.

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Sökeli başpolis memuru Gürbüz Öksüz'ün cenazesi baba ocağı Söke'de son yolculuğuna uğurlandı.İzmir'in Gaziemir İlçesi Sarnıç Polis Merkezi'nde görev yapan 55 yaşındaki başpolis memuru Gürbüz Öksüz, görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu vefat etmişti. Sökeli başpolis memuru Gürbüz Öksüz için dün İzmir'in Gaziemir İlçesi Gülhane camisinde cenaze töreni yapılmıştı.Görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polisin cenazesi baba ocağı Söke'ye getirildi. Söke'ye gelen cenaze ilk olarak Söke'nin Yenikent Mahallesi'nde bulunan ailesinin evine helallik almak üzere getirildi. Cenazeyi Gürbüz Öksüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve Sökeliler katıldı.Şehit Polis memuru Gürbüz Öksüz'ün Türk Bayrağına sarılı cenazesini getiren, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cenaze nakil aracı sokağın başında görülür görülmez feryatlar yükseldi. Eşi Serpil Öksüz, çocukları Ahmet ve Yiğit Öksüz başta olmak üzere, şehit polisin annesi Zeynep öksüz ve kardeşlerinin feryatları yürekleri dağladı.Şehit polis memuru Gürbüz Öksüz için baba ocağında edilen dua ve helalliğin alınmasının ardından cenaze Granta Mezarlığı'na defnedildi.