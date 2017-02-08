08.02.2017 12:49:10

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden uzaklaştırılan Esendere Belediye Başkanı Akif Kaya ile birlikte HDP ve DBP'li 4 kişi gözaltına alındı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden uzaklaştırılan Esendere Belediye Başkanı Akif Kaya ile birlikte HDP ve DBP'li 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Esendere Belediye Başkanı Akif Kaya, akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Gece saatlerinde ise Yüksekova HDP İlçe Eşbaşkanı Nurcan Yaşar ve Esendere DBP eş başkanları Mehmet Çapraz ve Behiye Baki evlerinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.(Erkan Çapraz - Ömer Oğuz/İHA)