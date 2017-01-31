31.01.2017 18:38:27

Görevden ihraç edilen 5 memur tutuklandı

Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 3 askeri personel, 1 öğretmen ve 1 havalimanı personeli tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 3 askeri personel, 1 öğretmen ve 1 havalimanı personeli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, bağlı bulundukları Bakanlıklar tarafından açığa alındıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen devlet memurlarına yönelik Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri personel A.D., İ.Ç. ve E.Ö. ile öğretmen A.T. ve Kastamonu Havalimanı personeli E.K., Kastamonu KOM ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.