27.02.2017 12:44:47

Görele Belediyesi'ne Japon desteği

Görele Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Japonya Büyükelçiliği'nin desteğiyle güçlendi.

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Görele Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Japonya Büyükelçiliği'nin desteğiyle güçlendi.Görele Belediyesi'nin 2016 yılı Yerel Projelere Hibe Programı çerçevesinde Japonya Büyükelçiliği'ne sunduğu "Yaşamda Tutmak İçin Arama Kurtarma Ekibi Kurulması Projesi" kabul gördü.Projenin kabul edilmesiyle ilgili bilgi veren Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, trafik kazaları ve doğal afetler sonucu meydana gelebilecek ölümlü vakaları en aza indirmek amacıyla tam donanımlı arama kurtarma aracı için hazırladığımız proje Japonya Büyük Elçiliği tarafından kabul gördüğünü söyledi. Başkan Erener "Trafik kazaları ve doğal afetlerde kullanmak için itfaiye teşkilatına tam donanımlı arama kurtarma aracı kazandırmak için harekete geçtik. Bununla alakalı olarak Japonya Büyükelçiliği 2016 yılı Yerel Projelere Hibe Programına müracaat ettik. Talebimizi yerinde incelemek üzere Japonya Büyükelçiliği ekiplerini ilçemizde ağırladık. Projemiz birçok belediye ve sivil toplum kuruluşlarının projeleri arasında ilk 11'de yer alarak değerlendirmeyi geçti ve kabul gördü. Doğal afet veya herhangi bir kaza olaylarında ilk müdahalenin çok önem arz ettiği dikkate alındığında bölgemiz için son derece önemli olan tam donanımlı arama kurtarma aracı belediyemize kazandırdık. Aracımız için protokol imzalamak için Ankara'da bulunacağız. Projenin hazırlanması ve kabul edilmesi sürecinin 15 ay sürdü" dedi.