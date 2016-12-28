28.12.2016 20:06:49

Gördes'te yoğun kar yağışı başladı

Balkanlar üzerinden gelen etkili soğuk hava sonucunda bugün öğlen saatlerinde Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşması ile kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Balkanlar üzerinden gelen etkili soğuk hava sonucunda bugün öğlen saatlerinde Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşması ile kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaştı.Öğlen saat 13.00'den itibaren yavaş yavaş etkisini arttıran Gördes'deki yılın ilk kar yağışı 6 saattir aralıksız devam ediyor. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği bildirildi.