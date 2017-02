08.02.2017 14:07:19

Gördes'te çamur içinde yaşam mücadelesi

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi, 300 nüfusuyla her yağmur yağdığında çamur deryasında büyük bir mücadele veriyor. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri yetkililerden yol sorununa biran önce el atmasını istedi.Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi, 300 nüfusuyla çamur deryasında yaşam mücadelesi veriyor. Alt yapı konusunda yıllardır sıkıntı yaşayan Balıklı halkı her yağmur yağdığında adeta çileye dönen şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Manisa'nın Büyükşehir olmasından önce köy statüsünde olan Balıklı halkı, muhtarıyla birlikte her yağmurda çamur deryasına dönen sokaklarda büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, bu durumdan artık kurtulmak istediklerini anlatarak yetkililerden yardım istedi.