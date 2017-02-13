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Gördes'e 2. etap TOKİ Projesi yapım işi ihaleye çıktı
13.02.2017 16:46:55

Gördes'e 2. etap TOKİ Projesi yapım işi ihaleye çıktı

Gördes Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Atatürk Mahallesine inşa edilecek olan 200 Konut, ticaret merkezi ve caminin yapım işi ihaleye çıktı.

Gördes Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Atatürk Mahallesine inşa edilecek olan 200 Konut, ticaret merkezi ve caminin yapım işi ihaleye çıktı.

Gördes Belediyesi vatandaşları TOKİ işbirliğiyle uygun fiyata ev sahibi yapmak amacıyla konut projelerine aralıksız devam ediyor. Atatürk Mahallesinde inşa edilecek konutlar B1 tipinde olacak. Toplam 200 konutun bulunduğu proje 10 bloktan oluşuyor ve 2+1 olan daireler 83 metrekare olarak inşa edilecek. Proje içerisinde ticaret merkezi, cami, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de bulunuyor.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yayınlanan ilana göre 8 Mart tarihinde İstanbul'da yapılacak olan ihalenin ardından yüklenici firmayla sözleşme imzalanacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İhale ilanında işin süresi yer tesliminden itibaren 500 takvim günü olarak belirtildi.

Vatandaşların uygun fiyata ev sahibi olması için konut projelerine devam edildiğini belirten Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Biz göreve gelmeden önce TOKİ Konutları Gördes için gerçekten bir hayaldi. Göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza söz vermiştik. Şimdi bu sözü ikinci defa yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletvekillerimizin ve TOKİ Başkanımızın destekleriyle bir konut projesini daha hayata geçiriyoruz. Bilindiği gibi ilçemize daha önce kazandırdığımız TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlarımız gerçekten çok memnun. Bu memnuniyet ve olumlu tepkiler vatandaşlarımızın 2. etap için istekli olmalarını sağladı. TOKİ ve belediyemiz iş birliği ile Atatürk Mahallesinde 200 konut inşa edilecek. İçerisinde ticaret merkezi ve caminin de bulunduğu projemizin geçtiğimiz günlerde yapım ihalesi yayınlandı. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçlerde inşallah aksamadan devam edecektir. Emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.
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