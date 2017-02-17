17.02.2017 16:27:25

Gördes doğalgaz iletim hattı inşaatı başlıyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde yeterli aboneye ulaşılmasının ardından doğalgaz hattı döşenmesi için yer teslimi yapıldı.

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Manisa'nın Gördes ilçesinde yeterli aboneye ulaşılmasının ardından doğalgaz hattı döşenmesi için yer teslimi yapıldı.Gördes ilçesine doğalgaz getirilmesine ilişkin ihalenin sonuçlanarak yapım sözleşmesi imzalanması ve yer tesliminin yapılması üzerine Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ortak bir basın açıklaması yaptı. Ortak yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Hükümetimizin en az yüzde 60 oranında aboneliği sağlayan ilçelere doğalgaz getirilmesi yönünde aldığı karar başta Gördes Kaymakamlığı ve Gördes Belediyesi olmak üzere tüm kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve ilçemiz halkında büyük bir heyecan oluşturdu. Bu tarihi fırsatın Gördes lehine değerlendirilmesi için 2013-2014 yıllarında ortaklaşa yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen kampanyalar sonucunda ilçemiz gerekli abone sayısına ulaştı. Türkiye'de yeterli abone sayısına ulaşabilen ender ilçelerden birisi olan Gördes, aynı zamanda Ege Bölgesinde bu kapsamda doğalgaz yatırımı için yeterli abone oranına ulaşan ilk ilçe olmuştur. İlçemizin elde ettiği bu başarı sonrasında BOTAŞ tarafından 2015 yılında doğal gaz iletim hattının etüt ve proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılında Bakanlar Kurulunun Gördes Doğal Gaz İletim Hattı için aldığı 'Acele Kamulaştırma Kararı' ise ilçemize yapılacak doğalgaz yatırımını daha da hızlandırmıştır. Bu karar aynı zamanda hükümet yetkililerimizin bu yatırıma verdikleri önemi göstermesi açısından da ayrıca mutluluk vericidir"