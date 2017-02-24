24.02.2017 12:13:51

Google Allo masaüstüne geliyor!

Google'ın mesajlaşma uygulaması Google Allo, çok yakında masaüstünde de kullanılabilir hale gelecek. Google Allo ile iletişim kurmak daha da kolaylaşacak.

Google'ın oldukça başarılı olmasına rağmen pek fazla rağbet görmeyen mesajlaşma uygulaması Google Allo, çok yakında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabilir hale gelecek.

MASAÜSTÜNDE GOOGLE ALLO KEYFİ

Google Allo, Google'ın ilk mesajlaşma uygulaması denemesi değil. Bundan önce birkaç farklı projenin daha altına imzalarını atmışlardı fakat hiçbiri istenen seviyeye ulaşamamıştı. Bunun temel sebebi de insanların hali hazırda WhatsApp, Facebook Messenger ve iMessage gibi uygulamaları zaten kullanıyor olması diyebiliriz.

Yine de Google Allo'nun oldukça etkileyici bir uygulama olduğunu ve Google'ın Allo için önemli bir efor sarfettiğini de hatırlatmamız gerek. Uygulama yaygın şekilde kullanılmıyor olsa da Google, sık bir şekilde güncellemeleri yayımlamaya devam ediyor ve son gelen görüntüler ise Allo'nun bir Mac üzerinde çalışan uygulamasını gözler önüne serdi.

Shift Delete Net'in haberine göre; Ekran görüntüsü Google'ın iletişim ürünleri başkan vekili Nick Foxtarafından Twitter üzerinden paylaşıldı ve uygulamanın henüz oldukça erken bir geliştirme seviyesinde olduğu, birçok özellik aktif olmasına rağmen tamamlanması için bir süre daha gerektiği vurgulandı.

Google Allo uygulamasının ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor ama geliştirme sürecinin devam etmesi, yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilecek Google I/O etkinliğinde tanıtılacağına işaret ediyor.