28.01.2017 15:35:12

Gönüllü öğretmenler şehit ve gazi çocuklarını unutmadı

Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği (ŞAGED) Samsun İl Başkanı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kübra Aker, şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz olarak her türlü eğitimi vereceklerini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği (ŞAGED) Samsun İl Başkanı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kübra Aker, şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz olarak her türlü eğitimi vereceklerini söyledi.Gönüllü öğretmenler tarafından Aralık ayında kurulan ŞAGED'in, şehit yakınlarına, gazilere ve gazi yakınlarına ücretsiz eğitimler vereceği açıklandı. Derneğin kuruluş amacı hakkında bilgi veren ŞAGED Samsun Şube Başkanı Kübra Aker, "Derneğimizin kuruluş amacı şehit ve gazi yakınlarına eğitim verebilmektir. Onları hem sosyal hem de spor açısından yetiştirmek ve daha da önemlisi manevi hayata karşı olumlu bir şekilde yetiştirmek istiyoruz. Derneğimiz sosyal medya üzerinden Ağustos ayında başladı. Daha sonra merkezi Ankara olmak üzere derneğimiz kuruldu ve bizde Aralık ayında Samsun temsilciliğini aldık. Biz gönüllü öğretmenler olarak şehit yakınlarına, gazilere ve gazi yakınlarına her türlü eğitimi ücretsiz vermek istiyoruz. Eğitimlerimiz yaş gruplarına göre ayrılacak. TEOG sınavına girecekler, üniversite hazırlık dersleri gibi ayrıca tiyatro, sosyal etkinlikleri, müzik aletleri konusunda her türlü eğitimi vermek istiyoruz. Bu eğitimlerimizi Gençlik Hizmetlerinde vereceğiz. Derneğimizin şuanda bir yeri yok. İlgili belediyelerle görüşüyoruz" dedi.ŞAGED Yönetimi Kurulu şu şekilde oluşuyor: Samsun Şube Başkanı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kübra Aker, Başkan Yardımcısı Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşegül Akyazı, Yönetim Kurulu Üyeleri Kimya Öğretmeni Esin Çetinkaya, Türkçe Öğretmeni Nurgül Kartal ve İngilizce Öğretmeni Cemal Kara.