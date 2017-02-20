20.02.2017 15:39:38

Gönül Kuyumculuk ile Tacettin Kuyumculuk güçlerini birleştirdi

1972 yılından bu yana Kayseri'de kuyum işi yapan ve 1976 yılında Kayseri'de ilk kez tel bilezik imalatını gerçekleştiren Gönül Kuyumculuk, toptan altın ticareti yapan Tacettin Kuyumculuk ile birleşti.

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1972 yılından bu yana Kayseri'de kuyum işi yapan ve 1976 yılında Kayseri'de ilk kez tel bilezik imalatını gerçekleştiren Gönül Kuyumculuk, toptan altın ticareti yapan Tacettin Kuyumculuk ile birleşti.Kazancılar Çarşısı Kumaşçılar geçidinde gerçekleştirilen açılış törenine, Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ile çok sayıda davetli katıldı.Bundan sonra Kayseri ile civar illerdeki sarraf ve kuyumculara toptan altın ve bilezik satışı yapacaklarını söyleyen Tacettin Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ekinci, "Kayseri'de 1963 yılından beri kuyum işi ile uğraşmaktayız. 54 yıllık tecrübemizi toptan altın ticareti yapan Tacettin kuyumculuk ile birleştirdik. Güçlü, dinamik ve genç ekibimizle Kayseri ve civar kentlerdeki sarrafların altın ve bilezik ihtiyacını karşılamaya başladık. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.Açılışa katılan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Birlikten kuvvet doğar. Sektörün ileri gelenleri birleşerek hayırlı bir işe imza atmışlar. Rabbim bol kazanç versin" ifadelerini kullandı.