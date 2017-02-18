18.02.2017 16:23:57

Gömeçli zeytinci organik zeytinyağı üretti

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 2010 yılında zeytinyağı üretimine başlayan ve bu güne kadar 7 ülkede ödül alan Mahir Manisalı, bu sezonda organik zeytinyağı da üretti. Yöredeki organik zeytinleri işleyen iş adamı Manisalı, soğuk sıkım zeytinyağında olduğu kadar organik zeytinyağında da iddialı olduğunu söyledi.

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 2010 yılında zeytinyağı üretimine başlayan ve bu güne kadar 7 ülkede ödül alan Mahir Manisalı, bu sezonda organik zeytinyağı da üretti. Yöredeki organik zeytinleri işleyen iş adamı Manisalı, soğuk sıkım zeytinyağında olduğu kadar organik zeytinyağında da iddialı olduğunu söyledi.Gömeç'e bağlı Karaağaç mahallesinde kurduğu butik zeytinyağı fabrikasında ürettiği erken hasat soğuk sıkım zeytinyağları ile bu güne kadar 7 ülkeden ödül alan ve işletmesinde ödül köşesi oluşturan 2 çocuk babası Mahir Manisalı, bu yıl ilk defa organik zeytinyağı üretti. Organik sertifikası aldığı zeytinyağlarını piyasaya sürmeye hazırlanan Manisalı, erken hasat ve soğuk sıkım da olduğu kadar organik zeytinyağında da iddialı olduğunu söyledi. 2010 yılında zeytinyağı üretimine başlayan Mahir Manisalı, "2011 yılında ürünlerimizi pazara sunduk. 2011 yılından beri 7 ülkeden ödüller aldık. İnşallah, bu sene yapmış olduğumuz organik zeytinyağımızı da portföyümüze ekledik. Bundan sonraki bütün müşterilerimize organik ve soğuk sıkım zeytinyağının yanında organik zeytinyağı da göndereceğiz. Organik zeytinyağımızı önümüzdeki günlerde piyasaya sunacağız. İddialıyız. İnşallah, bu sene bu ürünlerle de, aldığımız ödüllerle bunu kanıtlayacağımıza inanıyorum. Bizim esas vurgulamak istediğimiz Kuzey Ege yağlarının ve Edremit Körfezi zeytinyağlarını ön plana çıkarmak" dedi. Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık'da, "2016 yılında organik zeytinyağı üretimine de başladık. Edremit körfezinde organik zeytinyağı üretin ender üreticilerden biriyiz. Bu yağda da iddialıyız. Müşterilerimize en iyi şekilde sunmayı düşünüyoruz" dedi.