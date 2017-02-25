25.02.2017 10:48:39

Gölyaka'da ilk aralama eğitim tatbikatı yapıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ilk aralama eğitim tatbikatı yapıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ilk aralama eğitim tatbikatı yapıldı.Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Başkanlığında Orman Muhafaza Memurları ile üretim işlerinde çalışanların katılımıyla Gölyaka Orman İşletme Şefliği Kayın ilk aralama bakımı bölmesinde Silvikültür Bakım teknikleri, üretim esasları, standardizasyon ve iş güvenliği konularında arazi tatbikatı yapıldı.Arazi Tatbikatında ormanların biyotik ve abiyotik zararlılara karşı dayanıklı ve stabil hale getirilebilmesi için, genç ormanlarda ilk yaşlardan itibaren düzenli ve planlı bakım müdahaleleri yapılmasının önemine vurgu yapıldı, istikbal ağaçlarının belirlenmesi ve uygulanması gereken Silvikültür Bakım teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı, bakım patikalarının teknik esaslara göre açılması gerekliliği ile üretim esnasında ölçüm, tasnif ve standardizasyonda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtildi, İş Güvenliği konularında gerekli uyarılar yapılarak eğitime son verildi.