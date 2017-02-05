05.02.2017 15:58:01

Gölmarmara mezarlık yoluna parke taşı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, il genelinde hızla sürdürdüğü mezarlıkların bakım, onarım ve yollarının yenilenmesi çalışmaları, Gölmarmara'da da devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, il genelinde hızla sürdürdüğü mezarlıkların bakım, onarım ve yollarının yenilenmesi çalışmaları, Gölmarmara'da da devam ediyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklardaki bakım, onarım ve yol çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Çalışmalarını Gölmarmara ilçesinde de özenle sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan 2 No'lu mezarlık yollarında parke taşı döşeme çalışması başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen de, çalışmaları yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde mezarlıkların koşullarının iyileştirilmesi noktasında çalışma içinde olduğunu belirten Cülen, merkez 2 No'lu mezarlık yolunda parke taşı döşeme çalışmasının hızla devam ettiğini, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.