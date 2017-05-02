02.05.2017 22:36:33

Gölhisar'daki trafik kazası

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, defnedilecekleri Isparta'ya getirildi

urdur'un Gölhisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden bir yaşındaki ikiz bebekler ile anne ve babalarının cenazeleri Isparta'ya getirildi.

Burdur'un Çavdır-Gölhisar karayolunda meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden veteriner hekim Süleyman Özgür Mut (38), eşi Nurbanu Çobaner Mut (37), bir yaşındaki ikiz çocukları Uras ve Elis Mut, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından, Isparta Şehir Hastanesi morguna getirildi. Bu sırada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Çiftin ve ikiz bebeklerinin cenazesi yarın Mimar Sinan Camisi'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halıkent Mahallesi'ndeki Akyol Mezarlığı'nda defnedilecek.

Burdur'un Çavdır ilçesinden Gölhisar ilçesine giden veteriner hekim Süleyman Özgür Mutidaresindeki 32 FV 744 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yamadı Köprüsü'nden sulama kanalına düşmüş, kazada anne, baba ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti.



