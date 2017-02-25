25.02.2017 23:51:54

Golf: Regnum Pro-Am 2017

Organizasyonda Erol Şimşek şampiyonluğa ulaşırken, Ulaş Karataş ikinci, İngiliz Liam Bond ise üçüncü oldu

Antalya'da düzenlenen Regnum Pro-Am 2017 Golf Turnuvası sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonunun faaliyet programında yer alan, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Club ve National Golf Club sahasında düzenlenen turnuvaya, 35 takımdan 140 profesyonel ve amatör golfçü katıldı.

Organizasyonda Erol Şimşek şampiyonluğa ulaşırken, Ulaş Karataş ikinci, İngiliz Liam Bond ise üçüncü oldu.

Turnuvada takımlar kategorisinde ise Bülent Karataş, Elisey Antropenko, Mirdagajan Absaliamov ve Rinat Mukhametvaleev'den oluşan International Golf Club, birinciliği elde etti. Robert Coles, Caner Tuna, Hüseyin Demirağ ve Ahmet Hazan'dan oluşan Bodrum Golf Club ikinci, Gencer Özcan, Ahmet Özyazıcı, Mehmet Kazan ve Mustafa Arslan'ın bulunduğu National Golf Club da üçüncü sırada yer aldı.

Üç gün süren turnuvada, dereceye giren sporculara toplam 40 bin avro para ödülü dağıtıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini, Regnum Carya Golf Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk verdi.