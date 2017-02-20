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Gölet faciasında hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
20.02.2017 15:50:54

Gölet faciasında hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde buz tutan suya düşüp boğularak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde buz tutan suya düşüp boğularak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.

İddialara göre, dün öğle saatlerinde yanındaki 11 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet B. isimli çocuk ile gölette buz kırarak oynayan 8 yaşındaki Hasan Ö., yüzeyin kırılması sonucu diğer arkadaşı ile birlikte suya düşmüştü. Suriye uyruklu Ahmed B. kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, Hasan Ö. ise buz tutan suda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilmişti. Olay yerine botlarla gelen AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir uğraşın sonucu Hasan Ö.'nün cenazesini kaybolduğu gölette bulmuştu.

Hasan Ö.'nün cenazesi Bayat Çarşı Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlıkta toprağa verildi. özyaşlarının sel olduğu cenazede aile üyelerinin güçlükle ayakta durdukları gözlendi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği öğrenildi.
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