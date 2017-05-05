05.05.2017 12:56:54

Göle 450 bin yavru sazan bırakıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'ne 450 bin yavru sazan

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'ne 450 bin yavru sazan balığı bırakıldı.Yavru sazan balıklarının göl sularıyla buluşturulması öncesinde Beyşehir Gölü kıyısında tören gerçekleştirildi. Törende konuşan Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, 650 kilometrekare alanı ile Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olduğunu söyledi. Gölün, Isparta ve Konya olmak üzere iki il, Beyşehir, Hüyük, Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç olmak üzere 4 ilçe ve 22 yerleşim alanı ile çevrili olduğunu da belirten Baydar, alanda pullu ve aynalı sazan, tatlı su levreği (sudak), kadife ve havuz balığı ile kababurun (kızılkanat) popülasyonu nedeniyle çevre köylerde balıkçılığın geliştiğini ifade etti. Baydar, bununla birlikte 600 ruhsatlı balıkçı ile istihdamda önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi gerektiğini aktaran Baydar, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesinin, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla 2016 yılında "su kaynaklarının balıklandırılması" projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi."GÖLDE DRONELİ DENETİMLER BAŞLIYOR"Ülke su kaynaklarına 2006-2016 yılları arasında, 5 bin adet Karadeniz Alabalığı, 10 bin adet Mersin Balığı, 50 bin adet Kalkan Balığı ve 49 milyon 810 bin adet Sazan yavrusu bırakıldığını ifade eden Baydar, "Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. Bugün de Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından proje kapsamında üretilen 450 bin adet yavru sazan balığı yavrusu göle bırakılmıştır. Beklenen faydanın üst düzeyde alınabilmesi için, balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılığa bağlı olduğundan bırakılan bu yavruların en az bir kez yavru vermesine imkan tanınmasını balıkçılarımızdan ve halkımızdan bekliyoruz" dedi.Beyşehir Gölü'nde yürütülen denetim ve kontrollere gökyüzünden de destek vermek amacıyla havadan görüntü alma imkanı sağlayan iki droneyi denetim yapan ekiplere tahsis ettiklerini söyleyen Baydar, "Dronelarla sazlıkların içerisini, kuytu noktaları ve diğer yerleri bundan sonra kontrol edeceğiz. Bunan sonra denetimlerimizi inşallah çok daha güçlü, kuvvetli ve güzelce yapacağız ve gelecek nesillere balıklarımızı teslim edeceğiz "diye konuştu."YASAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE AVCILIK YAPILDIĞINDA BALIK MİKTARIMIZI TÜKETMİŞ OLUYORUZ"Törene katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, Beyşehir Gölü çevresindeki balıkçıların kendilerinden sürekli olarak göl sularının balıklandırılması yönünde taleplerde bulunduğunu belirtti. Beyşehir Gölü'ndeki balık çeşitliliğinin ve balık miktarının azalmasından dolayı, özellikle Sazan balığı popülasyonunun artırılması konusunda gelen istekler üzerine harekete geçtiklerini vurgulayan Başkan Özaltun, "Sadece bu da değil, üreme zamanında Taşköprü'den, BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) kanalına akan kaybolup giden balıkların engellenmesine de yönelik talepler geliyordu. Bunun üzerine, bu konudaki talepleri gerek il, gerekse ilçe müdürlüklerimize bildirdik. Bugün de il ve ilçe müdürlüğümüz tarafından Beyşehir Gölü'ne yaklaşık 450 bin adet pullu sazan ve aynalı sazan yavrusu bırakıldı" şeklinde konuştu.Bu konudaki hedeflerinin 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasındaki av yasağı döneminde mevcut balıkların üremeye katkıda bulunması ile birlikte yeni yavru balıkların da göl sularına bırakılması olduğunu aktaran Başkan Özaltun, bu sayede balık popülasyonunu daha da üst noktalara çıkacağını dile getirdi. Başkan Özaltun, geçimini balıkçılıktan sağlayanlara önemli uyarılarda da bulunarak, "Beyşehir Gölü'müzde av yasağı döneminde kaçak avcılık yapılmaması konusunda özellikle istirhamda bulunmak istiyorum. Yine, hem serbest dönemde hem de su ürünleri av yasağı döneminde özellikle vahşi avcılık olarak nitelendirdiğimiz elektroşokla avlanma yapmadan mesleklerini icra etmelerini rica ediyorum. Zira, elektroşokla ya da başka yasal olmayan yöntemlerle avcılık yapıldığında, balıkçılar olarak kendi geleceğimizi, balık miktarımızı tüketmiş oluyoruz. Bu konuda çok büyük hassasiyet bekliyorum. Bu arada, göle 450 bin yavru balık bırakırken, bunların 100-150'sini Beyşehir Belediyesi olarak aktaracağımız akvaryumumuzda büyüterek belediyemizi ziyarete gelen misafirlerimize de gölümüzün bu ünlü balığını gösterip tanıtmanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.Beyşehir Gölü'ndeki balık neslinin korunması ve sürdürülebilir bir balıkçılığın olması konusunda kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetim ve kontrollerin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Özaltun, "Bu konuda bundan sonraki süreçte teknolojinin imkanlarından da yararlanacağız. Gerek balık yavrularının göle bırakılmasında, gerekse droneların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.YAVRU SAZAN BALIKLAR TÖRENLE GÖLE BIRAKILDIKonuşmaların ardından yavru sazan balıkları törene katılan protokol tarafından kıyıda göl sularına bırakıldı. Törene, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Hüyük Kaymakamı Emre Zeyrek, Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Taşdemir, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, İlçe Müdürü Mehmet Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, kurum amirleri, tarım teşkilatı mensupları, balıkçılar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.(Ali Rıza Önses / İHA)