12.01.2017 22:28:07

Golden Çetesi'nin sahibi Özbakan İzmir'de defnedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa terk edilen golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpeğe 'Golden Çetesi' adını veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şenol Özbakan İzmir'de toprağa verildi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa terk edilen golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpeğe "Golden Çetesi" adını veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şenol Özbakan İzmir'de toprağa verildi.Bodrum ilçesinde, güverte reisliği de yapan Şenol Özbakan, burada minibüste yaşamaya başladıktan sonra golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpeği beslemeye başladı. Köpeklerine 'Golden Çetesi' adına takan Şenol Özbakan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Aydın'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Şenol Özbakan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. İlahiyat Camindeki namaz öncesinde, kızı Yağmur Özbakan ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Gözyaşlarını tutamayan Yağmur Özbakan, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Şenol Özbakan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazdan sonra Balçova Mezarlığında toprağa verildi. Özbakan'ın arkadaşı Ersin Dilek ise Bodrum'daki çete üyesi köpeklerin kıllarından ve tasmasından yanında getirip mezarına bıraktı.